Crece ingreso de ciudadanos chinos a Honduras tras acuerdo de visas

Tegucigalpa, Honduras

Con el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China en 2023, Honduras comenzó a registrar un aumento sostenido de ciudadanos de ese país ingresando al territorio nacional. Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), ese mismo año se contabilizó la entrada regular de 721 ciudadanos chinos. Para 2024, la cifra creció un 49 %, alcanzando 1,073 ingresos. En lo que va de 2025, hasta el 21 de agosto, los registros del INM reportan 1,123 entradas, lo que representa un incremento del 4 % respecto al total del año anterior.

De este número, el 41 % (467 personas) ingresó al país por negocios, mientras que el 17 % (199) lo hizo como turistas. Además, 176 ciudadanos llegaron por asuntos oficiales, 136 por motivos de residencia y 105 como trabajadores temporales. El 36% de los ingresos se dieron en los últimos tres meses, de acuerdo a los datos del INM, analizados por LA PRENSA. Este aumento está ligado a que las autoridades hondureñas eliminaron en junio ciertos requisitos para la emisión de visas consulares a los ciudadanos del país asiático, dejando solamente un par requisitos mínimos. El Acuerdo Ejecutivo No. 002-SG-2025 aprobado en mayo de este año y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 14 de junio precisa los requisitos y el procedimiento para la emisión de visa consular a los nacionales de la República Popular China.

La nueva disposición mantiene a China en la categoría de “B”, que significa que los ciudadanos de dicho país requieren de una visa consular, para ingresar a Honduras. Pero redujo los requisitos de forma considerable, eliminando algunos documentos contemplados en el Acuerdo No. 009-SG-2016, el cual regula los procedimientos en la emisión de visas consulares para los naciones de países clasificados en la categoría B. Según expertos consultados, esto convirtió la visa en una especie de "visa consular light", mucho más accesible que la exigida en años anteriores. El acuerdo aprobado y firmado por el ahora excanciller Eduardo Enrique Reina, establece que los ciudadanos asiáticos deberán cumplir con el llenado de un formulario de aplicación de visa que contiene entre otros datos el nombre completo del solicitante, fecha de nacimiento, número y tipo de pasaporte, número de teléfono, ocupación, actividad o razón del viaje, tiempo de permanencia. Junto al formulario, los chinos tendrán que presentar fotografía tamaño pasaporte, el pasaporte con vigencia no menor a seis meses y una carta de responsabilidad. Previo a la aprobación de este acuerdo, además de los requisitos anteriores, los ciudadanos chinos debían presentar una carta de invitación; nombre y dirección del lugar de trabajo o estudio; referencias personales; boletos aéreos de ida y vuelta con el respectivo itinerario de viaje.