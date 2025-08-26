Crece ingreso de ciudadanos chinos a Honduras tras acuerdo de visas

Con el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China en 2023, Honduras comenzó a registrar un aumento sostenido de ciudadanos de ese país ingresando al territorio nacional.
Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), ese mismo año se contabilizó la entrada regular de 721 ciudadanos chinos. Para 2024, la cifra creció un 49 %, alcanzando 1,073 ingresos.
En lo que va de 2025, hasta el 21 de agosto, los registros del INM reportan 1,123 entradas, lo que representa un incremento del 4 % respecto al total del año anterior.
De este número, el 41 % (467 personas) ingresó al país por negocios, mientras que el 17 % (199) lo hizo como turistas. Además, 176 ciudadanos llegaron por asuntos oficiales, 136 por motivos de residencia y 105 como trabajadores temporales.
El 36% de los ingresos se dieron en los últimos tres meses, de acuerdo a los datos del INM, analizados por LA PRENSA.
Este aumento está ligado a que las autoridades hondureñas eliminaron en junio ciertos requisitos para la emisión de visas consulares a los ciudadanos del país asiático, dejando solamente un par requisitos mínimos.
El Acuerdo Ejecutivo No. 002-SG-2025 aprobado en mayo de este año y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 14 de junio precisa los requisitos y el procedimiento para la emisión de visa consular a los nacionales de la República Popular China.
La nueva disposición mantiene a China en la categoría de “B”, que significa que los ciudadanos de dicho país requieren de una visa consular, para ingresar a Honduras.
Pero redujo los requisitos de forma considerable, eliminando algunos documentos contemplados en el Acuerdo No. 009-SG-2016, el cual regula los procedimientos en la emisión de visas consulares para los naciones de países clasificados en la categoría B.
Según expertos consultados, esto convirtió la visa en una especie de "visa consular light", mucho más accesible que la exigida en años anteriores.
El acuerdo aprobado y firmado por el ahora excanciller Eduardo Enrique Reina, establece que los ciudadanos asiáticos deberán cumplir con el llenado de un formulario de aplicación de visa que contiene entre otros datos el nombre completo del solicitante, fecha de nacimiento, número y tipo de pasaporte, número de teléfono, ocupación, actividad o razón del viaje, tiempo de permanencia.
Junto al formulario, los chinos tendrán que presentar fotografía tamaño pasaporte, el pasaporte con vigencia no menor a seis meses y una carta de responsabilidad.
Previo a la aprobación de este acuerdo, además de los requisitos anteriores, los ciudadanos chinos debían presentar una carta de invitación; nombre y dirección del lugar de trabajo o estudio; referencias personales; boletos aéreos de ida y vuelta con el respectivo itinerario de viaje.
En el caso de inversionistas se debía agregar una carta de responsabilidad notariada; mientras que cuando se tratase de un hondureño que solicitar al extranjero, se tenía que presentar una copia de la Tarjeta de Identidad o carné de residencia vigente del responsable en Honduras cuando corresponda.
Es decir que la exclusión de esos requisitos facilita el ingreso de ciudadanos chinos al territorio.
Antonio García, ex vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, manifestó que el acuerdo se aprobó para ampliar el turismo en Honduras.
"La razón es que el turismo chino ahora esta fuerte en Europa y en Estados Unidos; y el turismo chino puede ser un mercado rico de oportunidades para Honduras", dijo.
Aunque el acuerdo establece que los procedimientos de visa consular son para chinos que tengan como propósito de viaje trabajar en los distintos proyectos de donación que este país desarrollará en Honduras, a través de diferentes empresas chinas, en el marco de la cooperación no reembolsable.
Para algunos sectores la decisión genera suspicacias de que puedan ingresar chinos bajo ese acuerdo, pero que no vienen con ese propósito.
Sin embargo, García quien ya no es funcionario público, manifestó que la decisión no se trata de que están exentos de las visas, pues el cónsul es el que tiene la ultima palabra si otorga o no.
Para el experto en relaciones internacionales, Graco Pérez, con la eliminación de ciertos requisitos se abre la puerta para que muchas personas quieran escapar del régimen chino y venir al país bajo ese decreto.
"Lo que se hizo es facilitarles más la entrada, pero se supone que es para personas que trabajan en proyectos de cooperación no reembolsable que hasta el momento no se están desarrollando en el país.
Entonces habría que ver quienes pudieron haber utilizado este acuerdo y decir que vienen como parte de la cooperación no reembolsable a trabajar en algún proyecto y la realidad puede ser una totalmente diferente", cuestionó.
Otro punto de preocupación es el uso que podrían estar dando, es decir, personas que no participan en cooperación oficial, sino que ingresan para instalar negocios o realizar actividades comerciales.
Expertos en migración indicaron que muchos comerciantes chinos han abierto negocios en distintas ciudades, lo que es legal, pero la duda es si están utilizando una categoría de visa que no corresponde.
Es de resaltar que Honduras aprobó en 2010, mediante el Acuerdo No. 001/DGAC/2010 el cambio de Categoría de Visa para la República de China Popular, pasando de Categoría “C” a Categoría “B”, es decir, de visa consultada a visa consular.
Pérez indicó que se debe investigar el tipo de visa y requisitos con los que ingresan los chinos actualmente al territorio, pues aunque desde el 2010 se bajo la categoría de visa; es hasta ahora que se ve el incremento y se pregunta: "porqué antes no vinieron y ahora están inundando las ciudades".
Añadió que bajo ese acuerdo se podría estar beneficiando a personas de origen chino solo para que ingresen al país y se dediquen a otras actividades que pueden ser legales, pero están utilizando un ingreso al territorio que no es el correcto", dijo.
"Lo que llama la atención es que haya tanta presencia china aquí, ¿con qué requisitos de visa están entrando?", cuestionó.