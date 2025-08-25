USA incauta cocaína suficiente para causar sobredosis letal a toda Florida

Los resultados informados hoy por Estados Unidos forman parte de la <b>Operación Pacific Viper</b>, que busca contener el flujo de narcóticos desde Sudamérica hacia Estados Unidos.Esta operación fue lanzada recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional de EE UU como parte de un esfuerzo para incrementar significativamente la presencia operativa en el <b>Pacífico oriental</b>, con el fin de cortar los flujos de droga y tráfico humanos antes de que lleguen a las costas estadounidenses.El Pacífico Oriental llamado también "corredor del narcotráfico" es la franja del Océano Pacífico que se encuentra frente a la costa oeste de América, desde California y México hasta Centroamérica y Sudamérica.En términos operativos para la Guardia Costera de EE UU, cuando hablan de “operaciones en el Pacífico Oriental” se refieren al área marítima que va aproximadamente desde las costas de Baja California, México, hasta las de Perú y Ecuador, incluyendo zonas estratégicas como: El Mar de Cortés y la costa del Pacífico mexicano (Acapulco, Manzanillo, Mazatlán).También abarca el corredor marítimo frente a Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá). Además, las aguas internacionales frente a Colombia, Ecuador y Perú, que son puntos clave de salida de cocaína hacia el norte. Y áreas insulares de control como las Islas Galápagos y la Isla Clipperton.