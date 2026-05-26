CSJ pide ampliar plazo para presentar ley de la Judicatura

Tegucigalpa, Honduras

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó formalmente una extensión del plazo establecido para la entrega del nuevo anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial al Congreso Nacional. Las autoridades del Poder Judicial argumentan que la complejidad técnica del estamento legal requiere de un análisis exhaustivo para evitar errores del pasado, por lo que la propuesta definitiva será remitida al parlamento en el transcurso de las próximas semanas. El plazo original para la presentación de esta normativa vencía de forma perentoria este 26 de mayo; sin embargo, la necesidad de blindar el documento contra posibles vicios legales obligó a posponer la fecha de entrega.

La junta directiva del parlamento manifestó su total apertura a conceder la prórroga legislativa, priorizando la calidad y la solidez constitucional de la futura ley sobre la premura del tiempo. "Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, a través del abogado Wagner Vallecillo, solicitaron una prórroga de tiempo para la presentación de la nueva ley del Consejo de la Judicatura porque es un tema bien amplio y complejo", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. La cautela de los magistrados y de la comisión redactora obedece a los antecedentes jurídicos de la materia, ya que la legislación aprobada en el año 2012 fue declarada inconstitucional cuatro años después por los altos tribunales del país.

En ese sentido, los equipos técnicos del Poder Judicial concentran sus esfuerzos en estructurar un marco normativo blindado que garantice el correcto funcionamiento administrativo de los juzgados y de los operadores de justicia. Por su parte, el pleno de la Corte Suprema de Justicia delegó en una comisión de estilo el proceso de revisión final y pulido del articulado para agilizar el trámite parlamentario una vez que ingrese formalmente a la secretaría del Legislativo. El plan de trabajo institucional contempla culminar las valoraciones legales previas al vencimiento de la nueva prórroga aprobada por la cámara de diputados. "Si la Corte Suprema, que es el poder encargado de la aplicación de la ley, nos pide tiempo, no podemos oponernos a darle el plazo que solicita para después del 10 de junio", detalló Zambrano.