Corte designará perito en caso contra exjefe militar Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras

La designación del perito será clave para analizar pruebas como audios, publicaciones en redes sociales y otros materiales audiovisuales que podrían sustentar o descartar las acusaciones del MP.

El proceso contra el general surge tras señalamientos por presuntas amenazas, difamación e injurias contra varios periodistas del ámbito nacional.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a solicitud del Ministerio Público, designará el próximo viernes 20 de marzo a un perito para las diligencias prejudiciales contra el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández Aguilar.

Doris Madrid, abogada, asumió la defensa de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, director de Radio Cadena Voces, y Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), en la querella presentada contra Hernández.

Madrid se presentó ante la CSJ para conocer el avance de las diligencias prejudiciales en el proceso, en el que se acusa al exjerarca militar de presuntas amenazas, injurias y calumnias en perjuicio de ambos comunicadores.

La defensa considera que el peritaje será determinante para sustentar las acusaciones o descartar los señalamientos.

El proceso judicial surge tras denuncias de presuntas agresiones verbales contra periodistas, lo que ha generado preocupación en el gremio sobre el respeto a la libertad de expresión.

Madrid reiteró que ya se apersonó en el caso para dar seguimiento al proceso contra Hernández.

Sobre su representación legal, Madrid expresó: “ya me personé y con mucha hidalguía, servicio y con mucho honor y respeto hacia ustedes”, en declaraciones a Radio Cadena Voces.

Parte de las diligencias prejudiciales que realizará el perito de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se basarán en una publicación del 26 de mayo de 2025 en el diario digital de las Fuerzas Armadas.

En ese contenido aparecen los periodistas Sierra y Rodríguez, junto a otros comunicadores.

En la portada y páginas interiores del medio se publicó la leyenda: “Sicarios de la verdad”.

“En esta publicación se les señala de manera pública, sin fundamento alguno, como parte de un grupo de comunicadores que supuestamente difunden información falsa”, argumentó Madrid.

Los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello y Juan Carlos Sierra interpusieron la querella contra Hernández Aguilar hace algunos meses.