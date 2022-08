Delitos contra el honor deben salir del Código Penal y pasar a lo civil

Consideraciones

1_El derecho a réplica es una forma de resarcir el daño.

El honor de una persona no debería de ser considerado como una criminalización y en todo caso existen los métodos de derecho a réplica para poder resarcir la equivocación en la que haya incurrido el periodista.

2_No es tener derecho a ofender. Siendo que los periodistas son los más acusados por delitos contra el honor, no es en el afán de que los comunicadores despotriquen contra terceros, sino el hecho de no pagar con cárcel.