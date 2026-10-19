Congreso plantea elevar a 20 años las penas para menores o juzgarlos como adultos

Tegucigalpa, Honduras. Elevar hasta 20 años el tiempo máximo de internamiento para adolescentes que cometan delitos graves o permitir que sean procesados como adultos son las dos opciones que plantea el Congreso Nacional para reformar el sistema de justicia juvenil, ante el riesgo de que las estructuras criminales utilicen a menores para cometer delitos.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sostuvo que las autoridades deben revisar la legislación actual porque las maras y pandillas podrían recurrir cada vez más a adolescentes frente a las acciones emprendidas contra el crimen organizado.

“No podemos dejar como está el sistema de justicia juvenil. Las maras y pandillas, estos grupos criminales a los que se les está atacando de frente, van a querer utilizar más a los menores de edad para la comisión de delitos”, expresó Zambrano.

La primera alternativa consiste en ampliar el máximo de ocho años de internamiento que contempla actualmente la legislación para adolescentes.

El diputado mencionó que la pena podría elevarse a 12 o hasta 20 años, dependiendo de los cambios que se acuerden.

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Esta opción también implicaría revisar los centros de internamiento juvenil y establecer mecanismos para que quienes cumplan 18 años puedan continuar el tiempo restante de su condena en módulos de máxima seguridad para adultos, bajo las condiciones que determine la legislación.

La segunda posibilidad es denunciar tratados internacionales relacionados con la niñez para permitir que determinados menores sean procesados como adultos.

Zambrano reconoció que la decisión deberá discutirse con los diputados y distintos sectores de la sociedad para determinar cuál alternativa consigue respaldo.

“Tenemos esos dos escenarios y hay que tomar decisiones. Lo que no podemos permitir es dejar la legislación de menores y los procedimientos especiales tal como están en este momento”, sostuvo Zambrano.