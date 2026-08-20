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Congreso Nacional recibe proyecto para financiar obras de la AMDC con $500 millones

Ante la emergencia hídrica que enfrenta el Distrito Central, el proyecto plantea utilizar los recursos para acelerar obras destinadas a garantizar el suministro de agua

Congreso Nacional recibe proyecto para financiar obras de la AMDC con $500 millones

La iniciativa contempla bonos municipales por hasta 500 millones de dólares para proyectos de agua potable, infraestructura vial y gestión de riesgos en la capital.
TEGUCIGALPA

El Congreso Nacional conoció un proyecto de ley que busca autorizar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para colocar bonos municipales por hasta 500 millones de dólares, con el propósito de financiar la finalización de la represa San José y ejecutar otras obras para la capital.

La iniciativa fue presentada por el diputado nacionalista por Francisco Morazán, Frank Alley, quien planteó que los recursos permitan brindar alivio financiero a la municipalidad mediante la conversión de sus obligaciones en obras y proyectos relacionados principalmente con el abastecimiento de agua.

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Según el proyecto, la AMDC destina actualmente alrededor de 110 millones de lempiras mensuales al pago de deudas e intereses moratorios.

Con la medida propuesta, ese monto podría reducirse a unos 50 millones de lempiras, permitiendo destinar la diferencia a proyectos de inversión pública.

Alley señaló que el Distrito Central enfrenta una emergencia hídrica en medio de condiciones de sequía severa, por lo que consideró necesario acelerar la ejecución de proyectos destinados a garantizar el suministro de agua para la población.

Entre las obras contempladas se encuentra la finalización de la represa San José, considerada en la iniciativa como uno de los principales proyectos de agua para la capital.

Los recursos también serían destinados a la perforación de pozos y a la construcción y ampliación de sistemas de distribución y abastecimiento.

El proyecto plantea además utilizar parte de los fondos para atender necesidades de infraestructura vial, así como obras relacionadas con la mitigación y la gestión de riesgos.

La propuesta busca que los recursos obtenidos mediante los instrumentos financieros sean destinados a obras y servicios públicos.

La iniciativa solicita autorizar la emisión de bonos municipales, títulos valores y otros instrumentos de deuda por un monto máximo de hasta 500 millones de dólares.

Estos recursos estarían respaldados por la capacidad financiera de la AMDC, sus ingresos y otras fuentes de pago que puedan utilizarse legalmente.

El proyecto de ley deberá continuar con el proceso correspondiente dentro del Congreso Nacional antes de determinarse si será aprobado.

De concretarse la autorización, la municipalidad tendría la posibilidad de utilizar el financiamiento para atender sus obligaciones y avanzar en proyectos de agua, infraestructura y gestión de riesgos en el Distrito Central.

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Redacción La Prensa
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