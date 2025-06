Comisión de Ética del Congreso: un año sin sesiones ni sanciones

Tegucigalpa, Honduras

Sin embargo, la comisión no tiene facultades para abordar casos en los que se vean implicados parlamentarios, ya que el Congreso Nacional no cuenta con un Código de Ética que rija el comportamiento de los legisladores.

“Esos casos no llegan allí porque no hay ningún código que los faculte. En el Código de Ética que yo estaba dictaminando, sí se otorgaban esas atribuciones, pero lo engavetaron y no se discutió. Infortunadamente, las comisiones en el Congreso son presidencialistas, y si el presidente no mueve nada, todo queda archivado”, explicó Carlos Umaña, vicepresidente de la comisión.

Señaló que hasta ahora no se ha conocido ningún caso, ni siquiera el Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, quien renunció tras la difusión de un video en el que negociaba fondos para la campaña del partido Libre con reconocidos narcotraficantes; o los de diputados señalados por agresiones a mujeres.

“No nos han turnado ningún proyecto. Desde que se dictaminó la Ley de Nepotismo y el Código de Ética, todo quedó archivado. Tenemos más de un año de no reunirnos”, añadió.