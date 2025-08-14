CNE recibe ofertas de siete empresas para adjudicación del Trep

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibe este jueves a las empresas oferentes para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep). Una de las primeras empresas oferentes en llegar a las instalaciones del ente electoral fue Smartmatic, de origen venezolano y cuestionada por presuntas irregularidades en otros países. Su oferta para el Trep es por L143,928,757.

También presentaron sus propuestas las empresas: Expertia (dos lotes por L105,000,000.00), MSA (dos lotes por L134,073,640.00), Grupo Provisa, Intersec, Soluciones Globales y Grupo ASE. El proceso de licitación incluye también la compra de impresoras y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) necesarios para el desarrollo de las elecciones generales.

El siguiente paso para la contratación del Trep

Gracias a la ampliación de plazo otorgada por el Congreso Nacional, el CNE tendrá hasta el 30 de agosto para decidir qué empresa será adjudicada con la administración del sistema. Concluida la recepción de ofertas, la Unidad de Compras y Contrataciones Especiales (UCCE) del CNE revisará la documentación, foliando los expedientes y resguardándolos en cajas de seguridad para su análisis posterior.