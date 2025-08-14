  1. Inicio
  2. · Honduras

CNE recibe ofertas de siete empresas para adjudicación del Trep

El ente electoral tiene con fecha límite hasta el 30 de agosto para definir qué empresa será adjudicada con el Trep.

CNE recibe ofertas de siete empresas para adjudicación del Trep

Smartmatic, cuestionada por irregularidades en otros países, fue la primera empresa en presentar este jueves su oferta para administrar el sistema Trep.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibe este jueves a las empresas oferentes para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

Una de las primeras empresas oferentes en llegar a las instalaciones del ente electoral fue Smartmatic, de origen venezolano y cuestionada por presuntas irregularidades en otros países. Su oferta para el Trep es por L143,928,757.

CNE actualiza cronograma electoral y define fechas clave rumbo a noviembre

También presentaron sus propuestas las empresas: Expertia (dos lotes por L105,000,000.00), MSA (dos lotes por L134,073,640.00), Grupo Provisa, Intersec, Soluciones Globales y Grupo ASE.

El proceso de licitación incluye también la compra de impresoras y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) necesarios para el desarrollo de las elecciones generales.

El siguiente paso para la contratación del Trep

Gracias a la ampliación de plazo otorgada por el Congreso Nacional, el CNE tendrá hasta el 30 de agosto para decidir qué empresa será adjudicada con la administración del sistema.

Concluida la recepción de ofertas, la Unidad de Compras y Contrataciones Especiales (UCCE) del CNE revisará la documentación, foliando los expedientes y resguardándolos en cajas de seguridad para su análisis posterior.

Prórroga para trámite de DNI no afectará cronograma electoral, según CNE

De forma paralela, se avanza en la designación de una comisión de evaluación, encargada de realizar el examen técnico de las propuestas y determinar si alguna de las empresas participantes cumple con lo estipulado en los pliegos de condiciones.

El informe que emita esta comisión contendrá recomendaciones sobre la adjudicación o no del contrato y será complementado con la opinión de la Unidad de Preintervención. Con ambos insumos, el pleno del CNE tomará la decisión final.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias