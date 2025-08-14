CNE recibe ofertas de siete empresas para adjudicación del Trep

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibe este jueves a las empresas oferentes para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).
Una de las primeras empresas oferentes en llegar a las instalaciones del ente electoral fue Smartmatic, de origen venezolano y cuestionada por presuntas irregularidades en otros países. Su oferta para el Trep es por L143,928,757.
También presentaron sus propuestas las empresas: Expertia (dos lotes por L105,000,000.00), MSA (dos lotes por L134,073,640.00), Grupo Provisa, Intersec, Soluciones Globales y Grupo ASE.
El proceso de licitación incluye también la compra de impresoras y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) necesarios para el desarrollo de las elecciones generales.
El siguiente paso para la contratación del Trep
Gracias a la ampliación de plazo otorgada por el Congreso Nacional, el CNE tendrá hasta el 30 de agosto para decidir qué empresa será adjudicada con la administración del sistema.
Concluida la recepción de ofertas, la Unidad de Compras y Contrataciones Especiales (UCCE) del CNE revisará la documentación, foliando los expedientes y resguardándolos en cajas de seguridad para su análisis posterior.
De forma paralela, se avanza en la designación de una comisión de evaluación, encargada de realizar el examen técnico de las propuestas y determinar si alguna de las empresas participantes cumple con lo estipulado en los pliegos de condiciones.
El informe que emita esta comisión contendrá recomendaciones sobre la adjudicación o no del contrato y será complementado con la opinión de la Unidad de Preintervención. Con ambos insumos, el pleno del CNE tomará la decisión final.