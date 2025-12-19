CNE evalúa impugnaciones en los tres niveles electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el jueves el escrutinio especial de las actas que presentan inconsistencias y, de manera paralela, revisa las impugnaciones interpuestas por candidatos y partidos políticos en los distintos niveles electivos.
LA PRENSA Premium tuvo acceso a un documento del CNE que detalla solicitudes de impugnación en 8,192 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel presidencial, 7,004 en el nivel de diputaciones y 3,300 en el nivel municipal.
En varios casos, las impugnaciones se repiten sobre las mismas actas. Por ejemplo, en el expediente AAEG-CNE-021-2025, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, a través de su apoderada legal, solicitó la impugnación de la JRV 1,599 para que se realizara un recuento especial. Sin embargo, en el expediente AAEG-CNE-022-2025 también se solicitó el recuento de esa misma acta.
El CNE dejó fuera las solicitudes presentadas por el Partido Libertad y Refundación (Libre), que pedía la revisión total de las 19,167 JRV en el nivel presidencial.
En el nivel de diputaciones se repitió el mismo patrón, con solicitudes de impugnación duplicadas en distintos expedientes. En total, se pidieron recuentos, nulidades, rectificaciones o inadmisibilidades en 7,004 JRV.
Cossette López, consejera del CNE, explicó que muchas de las impugnaciones se resuelven con el escrutinio especial y que el Partido Liberal es el que presenta la mayor cantidad de casos.
Las impugnaciones son reclamos legales que se interponen cuando se considera que una acta de votación contiene errores, irregularidades o posibles fraudes.
Un documento del CNE detalla que, en los tres niveles electivos, presidencial, diputaciones y alcaldías, se presentaron un total de 299 solicitudes de impugnación.
Inconsistencias por departamentos
Datos del CNE, con el 99.80% del escrutinio preliminar, indican que la mayor cantidad de actas con inconsistencias se concentra en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, donde deben revisarse 1,192 actas.
En Francisco Morazán, donde el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, encabeza los resultados, se contabilizan 682 actas con inconsistencias, mientras que en Cortés, donde Salvador Nasralla mantiene la ventaja, se reportan 510.
En Yoro, también con ventaja para Nasralla, se registran 214 actas; en Comayagua, departamento donde lidera Asfura, suman 164. En Santa Bárbara, donde ya se han divulgado 942 actas, aún quedan 15 que pasarán a escrutinio especial.
En El Paraíso se contabilizan 148 y en Choluteca 126. Estos tres últimos departamentos también reflejan mayor apoyo para Asfura.
En el nivel de corporaciones municipales se detectaron 2,417 actas con inconsistencias, principalmente en el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, El Progreso y Danlí.