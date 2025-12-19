CNE evalúa impugnaciones en los tres niveles electorales

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el jueves el escrutinio especial de las actas que presentan inconsistencias y, de manera paralela, revisa las impugnaciones interpuestas por candidatos y partidos políticos en los distintos niveles electivos.

LA PRENSA Premium tuvo acceso a un documento del CNE que detalla solicitudes de impugnación en 8,192 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel presidencial, 7,004 en el nivel de diputaciones y 3,300 en el nivel municipal.

En varios casos, las impugnaciones se repiten sobre las mismas actas. Por ejemplo, en el expediente AAEG-CNE-021-2025, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, a través de su apoderada legal, solicitó la impugnación de la JRV 1,599 para que se realizara un recuento especial. Sin embargo, en el expediente AAEG-CNE-022-2025 también se solicitó el recuento de esa misma acta.

El CNE dejó fuera las solicitudes presentadas por el Partido Libertad y Refundación (Libre), que pedía la revisión total de las 19,167 JRV en el nivel presidencial.