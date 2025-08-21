CNE define reglas y organismos internacionales confirman interés en veeduría

Tegucigalpa, Honduras

El reglamento establecerá los lineamientos y procedimientos para la inscripción de veedores nacionales e internacionales , y deberá ser aprobado por mayoría, conforme a lo estipulado en la normativa constitucional, señaló López.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa en proceso de discusión del reglamento de observación electoral, confirmó la titular del órgano colegiado, Cossette López.

“Ahora mismo tenemos hace más de dos semanas puesto en la mesa de discusión del pleno el reglamento de observación electoral. Solo vamos a hacer unas que otras inserciones para que pueda implementarse a la brevedad posible y que puedan activarse los mecanismos”, informó.

La consejera del CNE afirmó que “para mí es muy importante que se activen tempranamente los mecanismos de inserción de los ciudadanos que quieran ser partícipes, para que puedan capacitarse, para que puedan entender cómo funciona el proceso y que tengamos una efectiva vigilancia y pues que los ciudadanos se constituyan garantes del proceso”.

Entre los organismos internacionales que ya han remitido, o están próximos a enviar, sus cartas de interés para participar en el proceso de veeduría electoral se encuentran la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la Unión Europea, entre otros.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A 100 días de las elecciones generales, la sociedad civil afirma que el proceso de veeduría jugará un rol determinante para la democracia en los próximos comicios.

“La veeduría siempre es importante, no solamente para vigilar o monitorear las actuaciones por parte de las instituciones del Estado, sino que sobre todo para poder defender que realmente se cumpla con todo lo que está establecido en nuestra normativa jurídica”, señaló Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh).

Continuó: “Va a ser necesario este proceso precisamente para evidenciar que realmente hay transparencia en el proceso electoral, que se está respetando la voluntad de la ciudadanía”.

Elvir indicó que, como organización adjunta a la Red por la Defensa de la Democracia (REDD), tienen la meta de reunir alrededor de 10,000 personas para participar en la observación electoral, quienes estarán activos en ocho o diez ciudades a nivel nacional.