CNE abre debate por aprobación de veeduría en las elecciones 2025

Tegucigalpa. Honduras

Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que ha surgido un nuevo debate interno en el órgano electoral, esta vez relacionado con la aprobación de los lineamientos para el proceso de veeduría.

“Se hizo un planteamiento por parte del colega Marlon Ochoa en que expresó que, desde su punto de vista, no existe ninguna organización de sociedad civil que no tenga corazón político. En ese sentido, hizo su reserva y ha pedido que se apruebe unánime cada persona”, comunicó López.