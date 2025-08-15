  1. Inicio
CNE abre debate por aprobación de veeduría en las elecciones 2025

El pleno debate si la aprobación de la veeduría debe realizarse por mayoría o por unanimidad

Los consejeros Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa en la presentación de las ofertas para el Trep.

Tegucigalpa. Honduras

Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que ha surgido un nuevo debate interno en el órgano electoral, esta vez relacionado con la aprobación de los lineamientos para el proceso de veeduría.

“Se hizo un planteamiento por parte del colega Marlon Ochoa en que expresó que, desde su punto de vista, no existe ninguna organización de sociedad civil que no tenga corazón político. En ese sentido, hizo su reserva y ha pedido que se apruebe unánime cada persona”, comunicó López.

La funcionaria reiteró: “En lo particular, yo sigo siguiendo la ley, la cual habla de mayorías y de unánimidades, y pienso que, así como cuando establecemos unos requisitos, si alguien los cumple tiene derecho a algo, pues bastaría con que una persona los cumpla y pueda ser observadora con una entidad particular y que obviamente ese sesgo no vaya a estar presente. No se trata de una competencia, se trata de un ejercicio objetivo”.

