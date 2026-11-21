San Pedro Sula. El territorio hondureño iniciará la jornada de este sábado 21 de noviembre con un ambiente predominantemente seco, aunque durante horas de la tarde el transporte de humedad desde el mar Caribe provocará chubascos y precipitaciones leves en diversos puntos del país, con especial incidencia en las zonas norte, centro, oriente y suroccidente. Los mayores registros de agua se concentrarán en el departamento de Colón, donde se estiman 15 milímetros de lluvia y termómetros entre los 25 y 29 grados centígrados. Con acumulados de 10 milímetros aparecen Cortés (entre 23 y 30 grados), Atlántida (entre 24 y 28 grados) y Yoro (entre 21 y 28 grados).

A diferencia del litoral atlántico, el sur mantendrá cielos despejados y las marcas térmicas más altas de la fecha: Choluteca oscilará entre los 25 y 36 grados, mientras que Valle se moverá entre los 24 y 35 grados, ambos con cero probabilidad de precipitaciones.

Condiciones mayormente secas por la mañana, mientras que, por la tarde el ingreso de humedad del mar Caribe producirá lluvias y chubascos débiles en áreas de las regiones del norte, oriente, centro y suroccidente; en el resto del país lluvias débiles aisladas. https://t.co/eAJCyi5inh — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) November 21, 2026

En el interior y centro del país, Comayagua prevé lluvias de 5 milímetros con temperaturas de 22 a 30 grados. Por su parte, Francisco Morazán y La Paz compartirán registros térmicos de entre 20 y 28 grados, acompañados de lloviznas tenues de apenas 2 milímetros.