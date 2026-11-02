Clima este lunes en Honduras: lluvia leve en algunas regiones

San Pedro Sula. El calor será más intenso en el sur de Honduras, donde se esperan hasta 36 grados Celsius, mientras que el occidente tendrá las temperaturas más bajas del país. Para este día también se prevé un cambio en las condiciones del cielo durante la tarde, con lluvias débiles y dispersas en el sector oriental.

Mario Centeno, meteorólogo encargado del pronóstico, explicó que la humedad procedente del Caribe será transportada por los vientos del noreste. Este fenómeno, combinado con una vaguada en altura, favorecerá la formación de nubes conforme avance la jornada. Aunque la mañana permanecerá mayormente seca, las precipitaciones podrían aparecer por la tarde, principalmente en el oriente hondureño. En el panorama térmico, la región sur encabezará los registros con 36 grados de temperatura máxima y 26 de mínima. En el norte y el oriente se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 22. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La región central alcanzará los 31 grados y tendrá una mínima de 18, mientras que para Tegucigalpa se pronostican 28 grados como máxima y 18 como mínima. En Islas de la Bahía, las temperaturas oscilarán entre 21 y 29 grados.