Vaguada dejará lluvias este miércoles 10 de septiembre en Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (<a rel="nofollow" href="https://x.com/copecogob/status/1965724434544857489">Copeco</a>) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este miércoles<b> 10 de septiembre de 2025</b> en <a href="https://www.laprensa.hn/">Honduras</a>.La entidad de previsión detalló que durante esta jornada afectará una vaguada en niveles altos de la troposfera, sumada a la convergencia de humedad proveniente tanto del <b>mar Caribe</b> como del océano Pacífico.