Vaguada dejará lluvias este miércoles 10 de septiembre en Honduras

SAN PEDRO SULA

La entidad de previsión detalló que durante esta jornada afectará una vaguada en niveles altos de la troposfera, sumada a la convergencia de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este miércoles 10 de septiembre de 2025 en Honduras .

Estas condiciones meteorológicas provocarán lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio hondureño.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones serán más intensas y con mayores acumulados en las regiones del noroccidente, suroccidente, sur, centro y oriente de Honduras.

En el resto de zonas del país se esperan lluvias de menor intensidad, indicó Copeco, que especificó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 36 grados Celsius.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las regiones norte y sur, que comprenden los departamentos de Cortés, Choluteca y Valle, serán las más cálidas, mientras que el occidente, suroccidente y suroriente tendrán un clima más fresco.

Autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, principalmente en zonas rurales.