Vaguada dejará lluvias este miércoles 10 de septiembre en Honduras

El pronóstico de Copeco indica que las precipitaciones serán más intensas en el noroccidente, suroccidente, sur, centro y oriente del territorio hondureño.

Clima en Honduras este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este miércoles 10 de septiembre de 2025 en Honduras.

La entidad de previsión detalló que durante esta jornada afectará una vaguada en niveles altos de la troposfera, sumada a la convergencia de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

Estas condiciones meteorológicas provocarán lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio hondureño.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones serán más intensas y con mayores acumulados en las regiones del noroccidente, suroccidente, sur, centro y oriente de Honduras.

En el resto de zonas del país se esperan lluvias de menor intensidad, indicó Copeco, que especificó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 36 grados Celsius.

Las regiones norte y sur, que comprenden los departamentos de Cortés, Choluteca y Valle, serán las más cálidas, mientras que el occidente, suroccidente y suroriente tendrán un clima más fresco.

Autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, principalmente en zonas rurales.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

