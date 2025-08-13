Condiciones del clima en Honduras este miércoles 13 de agosto

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este miércoles 13 de agosto de 2025 se registrarán condiciones inestables en la mayor parte de regiones de Honduras.
La entidad de previsión climática explicó que dichas condiciones serán provocadas por los remanentes de una onda tropical y la formación de una vaguada en superficie.
Ambos fenómenos generarán lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica en varias zonas del país.
Según el pronóstico, las regiones del centro, sur y suroccidente experimentarán los mayores acumulados de precipitación durante la jornada.
Copeco advirtió que las lluvias ocasionarían crecidas repentinas en ríos y quebradas de zonas montañosas del país. Las precipitaciones se registrarían en horas de la tarde y noche.
Finalmente, podrían presentarse acumulaciones de agua en calles y carreteras de áreas urbanas, por lo que el ente de protección civil pide a la población tomar las medidas preventivas necesarias.