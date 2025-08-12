Cortes de luz este miércoles 13 de agosto en Honduras

San Pedro Sula.

La estatal eléctrica explicó que los cortes de energía se prolongarán por más de seis horas y corresponden a trabajos de mantenimiento.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció la lista de sectores que no tendrán luz este miércoles 13 de agosto de 2025 en Honduras .

Distrito Central de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Fábrica de Lácteos Sula, residencial Portales, Polaris, Plazatec, maquilas Res. Honduras, residencial Honduras, Unitec, Altia Business Park, Los Pinos sector A y B, residencial Lomas del Dorado, Paseo Las Campanas, residencial El Tablón, aldea El Suntule, parte de la montaña de Azacualpa y zonas aledañas.

San Pedro Sula de 8:00 a.m.- a 4:00 p.m.

Col. Fernández Guzmán, col. Tepeaca, col. Aurora, Alucom, Megaplaza, Industrias Panavisión, clínica periférica IHSS Tepeaca, Navidad, Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, La Libertad, Teletón, col. Pastor Zelaya I y II, bo. Cabañitas, col. Flor del Valle (este), San José Cahsa, col. El Triángulo, col. Goybi, Cottonwise, col. Valle de Sula (este).

Gracias, Lepaera, Las Flores, La Campa, San Sebastián, Belén, Intibucá de 8:15 a.m. a 4:15 p.m.

Municipio de Gracias, Lempira: casco urbano de Gracias y las aldeas Arcilaca, Azacualpita, Catulaca, Cedros de Mejicapa, La Misión, El Pinal San José, El Refugio, El Rodeo, Quelacasque, El Sile, El Tablón, El Zapote, San Isidro, La Asomada, La Lima, Mejocote, Platanales, San José del Alto, Villami, Montaña Verde y los caseríos cercanos; municipio de Lepaera, Lempira: casco urbano de Lepaera y las aldeas Arenales, El Ocotillo, Buenos Aires, Cementera, Cosolación, El Aguacatal, El Barrio, El Carmen, El Chagüite, El Rosario, La Estancia, Gualán, Jagua, La Laguna del Pedernal, La Libertad, La Lima, Tejeras, Loma Alta, Misiora, Tierra Colorada, Plan Grande, El Belloto, Yuena, Yuenita y los caseríos cercanos; municipio de Las Flores, Lempira: casco urbano de Las Flores y las aldeas Coalaca, El Socorro, Guanas, Mongual, Teposuna y los caseríos cercanos; municipio de La Campa, Lempira: casco urbano de La Campa y las aldeas Mezcalillo, Las Cañadas, Nueva Esperanza, Santa Catarina y los caseríos cercanos; municipio de San Sebastián, Lempira: casco urbano de San Sebastián y las aldeas Agua Fría, El Cutal, El Supte, El Volcancito, San Antonio, San Isidro y los caseríos cercanos; municipio de Belén, Lempira: casco urbano de Belén y las aldeas El Carrizal, El Naranjo, Las Cañadas, Los Planes y los caseríos cercanos; municipio de San Manuel Colohete, Lempira: casco urbano de San Manuel Colohete y las aldeas Corante, Guacutao, San Antonio, Santa Teresa y los caseríos cercanos; municipio de San Marcos de Caiquín, Lempira: casco urbano de San Marcos de Caiquín y las aldeas Azacualpa, Coalaca, Arcamón, Suntulín, Guanajulque, Laguna Seca y los caseríos cercanos; municipio de La Iguala, Lempira: casco urbano de La Iguala y las aldeas Chusquín, El Juncal, El Mango, El Matasano, Las Olominas, Los Tablones, Llano Largo y los caseríos cercanos; municipio de San Juan, Intibucá: casco urbano de San Juan y las aldeas Jagua, El Pelón, El Peloncito, Los Naranjos y caseríos cercanos.

La Ceiba, Atlántida de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Col. Las Delicias, col. San Juanes, col. San Martín, col. Las Flores, col. Ramón Leva (Barranco Chele), res. San Gabriel.