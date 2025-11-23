Clima este domingo en Honduras: lluvias en algunas regiones

San Pedro Sula.

La influencia de una cuña de alta presión sobre el territorio hondureño mantendrá este domingo lluvias débiles y dispersas en las regiones norte, noroccidente, oriente y en algunos sectores del centro, según informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de Copeco. En el resto del país se esperan condiciones mayormente secas, con mañanas frescas y temperaturas cálidas durante horas de la tarde.

Cenaos detalló que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los parámetros normales, entre 2 y 3 pies. La fase lunar vigente es cuarto menguante, mientras que el sol saldrá a las 5:49 a.m. y se ocultará a las 6:18 p.m. Para este domingo, los pronósticos por departamento indican máximas y mínimas que oscilan entre los 20°C y 35°C, con las temperaturas más elevadas concentradas en Choluteca, Valle y Cortés, y las más frescas en zonas altas como Intibucá, Copán y La Paz.