Clima este domingo en Honduras: lluvias en algunas regiones

En el resto del país se esperan condiciones mayormente secas, con mañanas frescas y temperaturas cálidas durante horas de la tarde

Una cuña de alta presión dejará lluvias en territorio hondureño.

Fotografía: Alex Pérez / LA PRENSA
San Pedro Sula.

La influencia de una cuña de alta presión sobre el territorio hondureño mantendrá este domingo lluvias débiles y dispersas en las regiones norte, noroccidente, oriente y en algunos sectores del centro, según informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de Copeco.

En el resto del país se esperan condiciones mayormente secas, con mañanas frescas y temperaturas cálidas durante horas de la tarde.

Cenaos detalló que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los parámetros normales, entre 2 y 3 pies.

La fase lunar vigente es cuarto menguante, mientras que el sol saldrá a las 5:49 a.m. y se ocultará a las 6:18 p.m.

Para este domingo, los pronósticos por departamento indican máximas y mínimas que oscilan entre los 20°C y 35°C, con las temperaturas más elevadas concentradas en Choluteca, Valle y Cortés, y las más frescas en zonas altas como Intibucá, Copán y La Paz.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada sobre cualquier variación en las condiciones del tiempo y a tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se esperan precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas.

