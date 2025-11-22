¿Cuánto costará la construcción del intercambiador vial en Choloma?

CHOLOMA, HONDURAS

Pineda informó que el acuerdo fue suscrito tras un año de preparación del proyecto, que se ejecutará frente al Mall Las Américas, una de las zonas con mayor circulación vehicular del municipio.

Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), anunció la firma del contrato para la construcción del Intercambiador Paso a Desnivel La Mora, en Choloma, Cortés.

La obra, valorada en 17 millones de dólares, forma parte de los proyectos de modernización vial impulsados por la SIT para mejorar la movilidad en la carretera CA-5 Norte.

Según datos compartidos por el ministro, por este tramo de la vía transitan más de 60,000 vehículos al día, lo que genera frecuentes congestionamientos y afecta la fluidez del transporte de personas y mercancías.

El paso a desnivel busca agilizar el tránsito en la zona, reducir tiempos de recorrido y aumentar la seguridad vial para los conductores que utilizan este corredor, considerado el más importante de Honduras.

Pineda, quien no detalló sobre la fecha de inicio del proyecto, destacó que este beneficiará a miles de habitantes y trabajadores de Choloma, además de apoyar la actividad productiva e industrial de la región norte del país.

Finalmente, el funcionario aseguró que la SIT supervisará el desarrollo de la obra para garantizar que se cumplan los estándares técnicos y los plazos establecidos en el contrato.