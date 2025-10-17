Suben a 15 los muertos por las lluvias en Honduras

Tegucigalpa.

Al menos 15 personas han muerto a causa de las lluvias que azotan a Honduras desde finales de septiembre y la presidenta del país, Xiomara Castro, convocó este viernes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) para abordar la emergencia nacional. La reunión, programada a las 10:00 hora local en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, tiene como objetivo "continuar y prevenir acciones inmediatas de emergencia, salvamento, protección a la población y sus bienes", señaló la mandataria hondureña en redes sociales.

"Las lluvias torrenciales en Tegucigalpa, en otros departamentos y municipios han provocado inundaciones, derrumbes y me reportan la trágica muerte de una joven de 23 años en un barrio de la capital hondureña", lamentó la mandataria hondureña. Las precipitaciones de las últimas horas han causado graves afectaciones en la capital, con viviendas anegadas, deslizamientos de tierra y calles intransitables, así como daños en varios municipios del interior del país.

Balance mortal

Según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, el balance de las víctimas asciende a quince personas fallecidas, de ellas trece murieron por sumersión, una por el colapso de su vivienda y otra a causa de la caída de un árbol. Hay cerca de 29.000 personas afectadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En cuanto a la infraestructura, el informe detalla que hay 2.033 viviendas dañadas y 76 destruidas totalmente, y 91 comunidades permanecen incomunicadas debido a la crecida de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y daños en la red vial. El Cuerpo de Bomberos de Honduras informó sobre el rescate de 30 personas y la atención de al menos nueve inundaciones y cuatro derrumbes en Tegucigalpa.