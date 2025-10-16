Lluvias provocan muerte, inundaciones y derrumbes en Tegucigalpa

Tegucigalpa

Tegucigalpa fue golpeada esta tarde y noche por intensas lluvias que provocaron severas inundaciones en distintas colonias de la capital. Las intensas precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de quebradas y acumulaciones de agua que, lamentablemente, en la colonia Ramón Amaya Amador dejaron una persona muerta identificada como Luz Elena Triminio.

En varios sectores, el colapso del sistema de drenaje provocó inundaciones; varios vehículos han sido arrastrados. En la carretera CA-5, que conecta el norte del país con Tegucigalpa, se reportó un deslizamiento de tierra que obstruyó parcialmente la vía, complicando la circulación vehicular. Las autoridades mantienen vigilancia en los puntos más vulnerables y han pedido a la población extremar precauciones ante posibles nuevos desbordamientos o derrumbes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Alertas en Honduras