Lluvias provocan muerte, inundaciones y derrumbes en Tegucigalpa

Tegucigalpa fue golpeada esta tarde y noche por intensas lluvias que provocaron severas inundaciones en distintas colonias de la capital.
Las intensas precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de quebradas y acumulaciones de agua que, lamentablemente, en la colonia Ramón Amaya Amador dejaron una persona muerta identificada como Luz Elena Triminio.
En varios sectores, el colapso del sistema de drenaje provocó inundaciones; varios vehículos han sido arrastrados.
En la carretera CA-5, que conecta el norte del país con Tegucigalpa, se reportó un deslizamiento de tierra que obstruyó parcialmente la vía, complicando la circulación vehicular.
Las autoridades mantienen vigilancia en los puntos más vulnerables y han pedido a la población extremar precauciones ante posibles nuevos desbordamientos o derrumbes.
Alertas en Honduras
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) dejó este jueves en alerta amarilla a los departamentos de La Paz, Francisco Morazán, Valle, Choluteca y El Paraíso, debido a las lluvias y condiciones inestables que afectan gran parte del territorio nacional.
De igual manera, se amplió la alerta verde para los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua y Olancho, por un período de 24 horas, a partir de la 1:00 de la tarde de este jueves.
Por otro lado, la entidad de previsión retiró la alerta roja para el Distrito Central, Francisco Morazán.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de humedad proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe, continuará generando lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, especialmente sobre las regiones suroccidental, sur, central y suroriental del país.
En el resto del territorio se prevén precipitaciones débiles y aisladas.