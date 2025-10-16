Llenas y deslizamientos golpean 90 comunidades en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Este jueves 16 de octubre, la cifra de afectados ascendió a 26,293 personas , mientras que el número de fallecidos se elevó a 14 , según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco).

Las lluvias continúan sin dar tregua a los hondureños y, a su paso por el territorio, han dejado severas pérdidas humanas y materiales, en especial en la zona sur y oriente de Honduras.

La víctima más reciente se registró en el departamento de La Paz. Se trata de un joven de 22 años que fue arrastrado el pasado domingo por la corriente del río San Antonio, en la comunidad de Juniguara, municipio de Santa Ana.

Del total de víctimas, el 93% falleció por sumersión al intentar cruzar quebradas o ríos con el caudal alto. Solo una persona perdió la vida por la caída de un árbol, producto de los vientos racheados y los suelos saturados.

Las precipitaciones registradas en el país desde el 29 de septiembre han provocado 338 incidencias a nivel nacional, la mayoría por inundaciones y deslizamientos de tierra derivados de la saturación del suelo.

Las últimas incidencias se reportaron en el Distrito Central, donde la humedad del terreno provocó la formación de grandes socavones en varias zonas. En la región sur, el desbordamiento de ríos y quebradas causó inundaciones en distintos sectores.

En el departamento de Valle, el informe indica que se contabilizaron al menos ocho zonas inundadas, lo que dejó a 15 comunidades incomunicadas, entre ellas Alianza, Nacaome y San Lorenzo. En esta zona se reporta el deceso de dos personas.

En Choluteca, las autoridades confirmaron otras dos víctimas mortales, además de inundaciones en municipios como Namasigüe, San Antonio de Flores, Pespire, Marcovia y Choluteca, entre otros.

A nivel nacional, 90 comunidades permanecen incomunicadas debido a las afectaciones causadas por las lluvias.