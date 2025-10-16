Alerta en Honduras tras formación de onda tropical en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), adscrito al Departamento de Comercio y a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), informó este jueves que mantiene bajo observación una onda tropical ubicada sobre el Atlántico central, la cual podría experimentar un lento desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.
Según el informe emitido por el organismo, el sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad estimada entre 24 y 32 kilómetros por hora, y podría alcanzar la parte central del mar Caribe a mediados de la próxima semana. En esa zona, las condiciones atmosféricas serían más favorables para su evolución y posible organización.
El NHC destacó que, aunque la probabilidad de formación ciclónica es baja a corto plazo, los residentes del Caribe y los intereses marítimos deben mantenerse atentos a los próximos avisos oficiales y seguir de cerca la evolución del sistema.
Por su parte, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que el fenómeno se encuentra dentro de una zona de vigilancia marcada en color amarillo sobre el Atlántico.
El sistema avanza hacia el oeste a unos 30 kilómetros por hora, con 20% de probabilidad de un posible desarrollo lento al llegar al mar Caribe central a mediados de la próxima semana.
De acuerdo con Copeco, el sistema mantiene un alto grado de incertidumbre en cuanto a su desarrollo y trayectoria, por lo que se continuará con su monitoreo constante.
Hasta el momento, no se han emitido alertas ni advertencias específicas, pero las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del NHC y de Copeco.