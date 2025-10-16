Alerta en Honduras tras formación de onda tropical en el Caribe

Tegucigalpa, Honduras.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), adscrito al Departamento de Comercio y a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), informó este jueves que mantiene bajo observación una onda tropical ubicada sobre el Atlántico central, la cual podría experimentar un lento desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

Según el informe emitido por el organismo, el sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad estimada entre 24 y 32 kilómetros por hora, y podría alcanzar la parte central del mar Caribe a mediados de la próxima semana. En esa zona, las condiciones atmosféricas serían más favorables para su evolución y posible organización. El NHC destacó que, aunque la probabilidad de formación ciclónica es baja a corto plazo, los residentes del Caribe y los intereses marítimos deben mantenerse atentos a los próximos avisos oficiales y seguir de cerca la evolución del sistema.

*COPECO Informa:*



*Temporada Ciclónica 2025*

_Actualización de sistemas y zonas en vigilancia en el Atlántico y Pacífico._



➡️ En el Atlántico, hay un sistema en vigilancia:



1. Zona de vigilancia (área sombreada en amarillo)

