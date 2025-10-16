Copeco deja en alerta amarilla a cinco departamentos por lluvias en Honduras

TEGUCIGALPA

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) dejó este jueves en alerta amarilla a los departamentos de La Paz, Francisco Morazán, Valle, Choluteca y El Paraíso, debido a las lluvias y condiciones inestables que afectan gran parte del territorio nacional.

De igual manera, se amplió la alerta verde para los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua y Olancho, por un período de 24 horas, a partir de la 1:00 de la tarde de este jueves.

Por otro lado, la entidad de previsión retiró la alerta roja para el Distrito Central, Francisco Morazán.