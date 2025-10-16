  1. Inicio
Copeco deja en alerta amarilla a cinco departamentos por lluvias en Honduras

Las condiciones inestables provocadas por una vaguada y humedad del Pacífico y Caribe mantendrán lluvias intensas en el sur, centro y oriente del país.

El departamento de Cortés no está dentro de los niveles de alerta emitidos por Copeco este jueves 16 de octubre.

Fotografía: LA PRENSA
TEGUCIGALPA

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) dejó este jueves en alerta amarilla a los departamentos de La Paz, Francisco Morazán, Valle, Choluteca y El Paraíso, debido a las lluvias y condiciones inestables que afectan gran parte del territorio nacional.

De igual manera, se amplió la alerta verde para los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua y Olancho, por un período de 24 horas, a partir de la 1:00 de la tarde de este jueves.

Por otro lado, la entidad de previsión retiró la alerta roja para el Distrito Central, Francisco Morazán.

Lluvias

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de humedad proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe, continuará generando lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, especialmente sobre las regiones suroccidental, sur, central y suroriental del país.

En el resto del territorio se prevén precipitaciones débiles y aisladas.

Copeco instó a la población que vive en zonas vulnerables, como orillas de ríos, quebradas o laderas, a tomar medidas preventivas ante posibles deslizamientos, inundaciones y derrumbes, y a evacuar hacia lugares seguros en caso necesario.

Además, pidió evitar cruzar ríos, vados o quebradas crecidas, asegurar los techos de las viviendas, limpiar desagües y canaletas, y mantener despejadas las cunetas y tragantes, para prevenir inundaciones.

Finalmente, la institución solicitó extremar precauciones debido a que las lluvias constantes pueden generar fuertes corrientes en zonas de riesgo.

