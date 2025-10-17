  1. Inicio
Declaran alerta roja para el Distrito Central, Alianza y Marcovia

Unas horas después de haber anunciado alerta amarilla, Copecó elevó a alerta roja por 24 horas debido a las fuertes lluvias que se han registrado en estas zonas

Tegucigalpa.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) declaró alerta roja por 24 horas en los municipios del Distrito Central, Marcovia (Choluteca) y Alianza (Valle), a causa de las intensas lluvias que se registran en esas regiones del país.

Esta actualización se da unas horas después de haber anunciado alerta amarilla en estos lugares. Asimismo, Copeco informó que en los departamentos de Intibucá, La Paz, Ocotepeque, El Paraíso y Lempira; además, el resto de municipios de Francisco Morazán, Choluteca y Valle se mantienen en alerta amarilla.

Lluvias provocan muerte, inundaciones y derrumbes en Tegucigalpa

Los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Olancho permanecen bajo alerta verde. Para el resto del país aún no se han emitido alertas.

De acuerdo al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada con la convergencia de viento y la humedad proveneniente del Pacífico y el mar Caribe seguirán provocando precipitaciones concentradas principalmente en las regiones del centro, sur y suroccidente del país. También se pronostican lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas.

Suspensión de clases y daños en Tegucigalpa

La Secretaría de Educación suspendió clases en los centros educativos de los lugares que permanecen bajo alerta amarilla con el fin de salvaguardar la vida de los alumnos y trabajadores del sector educativo.

Copeco deja en alerta amarilla a cinco departamentos por lluvias en Honduras

En el Distrito Central se han reportado severas inunciados por las lluvias en las últimas horas, las cuales ya han dejado varias pérdidas materiales como viviendas inhabitables, coches, así como también la muerte de una joven identificada como Luz Elena Triminio, quien se encontraba en su vivienda al momento de quedar soterrada.

Entre las zonas más afectadas se encuentran la aldea El Lolo, la aldea Río Abajo, así como otras colonias y barrios capitalinos.

