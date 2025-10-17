Declaran alerta roja para el Distrito Central, Alianza y Marcovia

Tegucigalpa.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) declaró alerta roja por 24 horas en los municipios del Distrito Central, Marcovia (Choluteca) y Alianza (Valle), a causa de las intensas lluvias que se registran en esas regiones del país. Esta actualización se da unas horas después de haber anunciado alerta amarilla en estos lugares. Asimismo, Copeco informó que en los departamentos de Intibucá, La Paz, Ocotepeque, El Paraíso y Lempira; además, el resto de municipios de Francisco Morazán, Choluteca y Valle se mantienen en alerta amarilla.

Los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Olancho permanecen bajo alerta verde. Para el resto del país aún no se han emitido alertas.

De acuerdo al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada con la convergencia de viento y la humedad proveneniente del Pacífico y el mar Caribe seguirán provocando precipitaciones concentradas principalmente en las regiones del centro, sur y suroccidente del país. También se pronostican lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas.



🔴🟡🟢 COPECO emite Alerta Roja para cuatro municipios, Alerta Amarilla a nueve departamentos y Alerta Verde a otros tres. 🔴🟡🟢 pic.twitter.com/uqSMX3Fw0K — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 17, 2025

Suspensión de clases y daños en Tegucigalpa

La Secretaría de Educación suspendió clases en los centros educativos de los lugares que permanecen bajo alerta amarilla con el fin de salvaguardar la vida de los alumnos y trabajadores del sector educativo.