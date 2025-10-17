Presidenta Castro convoca a reunión de emergencia por inundaciones en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) a las 10 de la mañana de este viernes con el objetivo -dijo- de "prevenir acciones inmediatas de emergencia, salvamento, protección a la población y sus bienes" en Tegucigalpa. Castro escribió en su cuenta en X que las lluvias en Tegucigalpa y otros municipios han causado estragos en el territorio nacional. También que fue reportada de la muerte de una joven de 23 años a causa de las lluvias e inundaciones.

