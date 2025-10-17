Presidenta Castro convoca a reunión de emergencia por inundaciones en Tegucigalpa

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) a las 10 de la mañana de este viernes con el objetivo -dijo- de "prevenir acciones inmediatas de emergencia, salvamento, protección a la población y sus bienes" en Tegucigalpa.
Castro escribió en su cuenta en X que las lluvias en Tegucigalpa y otros municipios han causado estragos en el territorio nacional. También que fue reportada de la muerte de una joven de 23 años a causa de las lluvias e inundaciones.
"Las lluvias torrenciales en Tegucigalpa en otros departamentos y municipios han provocado inundaciones, derrumbes y me reportan la trágica muerte de una joven de 23 años. Convoco al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. SINAGER. 10:00 a.m. en el Estado Mayor Naval, Comayaguela, a fin de continuar y prevenir acciones inmediatas de emergencia, salvamento, protección a la población y sus bienes", escribió la mandataria.
#Urgente. Las lluvias torrenciales en Tegucigalpa en otros departamentos y municipios han provocado inundaciones, derrumbes y me reportan la trágica muerte de una joven de 23 años. Convoco al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. SINAGER. 10:00 a.m. en el Estado Mayor Naval,...— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) October 17, 2025
Tegucigalpa fue golpeada ayer por intensas lluvias que provocaron severas inundaciones en distintas colonias de la capital.
Las intensas precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de quebradas y acumulaciones de agua que, lamentablemente, en la colonia Ramón Amaya Amador dejaron una persona muerta identificada como Luz Elena Triminio.
En varios sectores, el colapso del sistema de drenaje provocó inundaciones; varios vehículos han sido arrastrados.
En la carretera CA-5, que conecta el norte del país con Tegucigalpa, se reportó un deslizamiento de tierra que obstruyó parcialmente la vía, complicando la circulación vehicular.
Las autoridades mantienen vigilancia en los puntos más vulnerables y han pedido a la población extremar precauciones ante posibles nuevos desbordamientos o derrumbes.