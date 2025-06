Cancillería confirma revocación de visas a funcionarios hondureños

Tegucigalpa, Honduras

“Pregunté directamente si había hondureños entre los afectados y me confirmó que sí. Sin embargo, la notificación es individual, directa y no se comparte con ningún gobierno ni con la prensa”, explicó.

Según García, la justificación de Washington es que los médicos cubanos son mano de obra explotada, ya que reciben bajos salarios mientras los gobiernos beneficiados transfieren fondos directamente al régimen cubano.

“Rechazamos completamente esas medidas coercitivas. El convenio con Cuba es una decisión soberana entre dos países”, sostuvo el diplomático, recordando que se trata de un tratado firmado entre ambas cancillerías para asistencia médica.

García señaló que es razonable suponer que podrían estar entre ellos funcionarios de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Planificación, las dos instituciones directamente involucradas en la ejecución del convenio con Cuba.

Amable de Jesús Hernández, director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), fue más enérgico en su respuesta.

“Esa es una relación entre Estados que se rige por el derecho internacional. No es una relación laboral ni una contratación personal. Es cooperación bilateral”, apuntó.

Hernández calificó como “rancia y carroñera” a la oposición hondureña que, según él, ha impulsado desde hace años campañas ante sectores de poder en Estados Unidos para desincentivar la cooperación médica con Cuba.

El director del Injupemp también cuestionó la reacción alarmista ante la revocación de visas. “La visa estadounidense no es el paso a la vida eterna. Si me la quitan, no pasa nada. Lo importante es que la gente esté siendo atendida”, dijo con seguridad