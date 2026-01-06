La mejor futbolista del mundo se casó con excompañera: su boda causa revuelo

La que es considerada la mejor jugadora de todos los tiempos, ha tomado la decisión más importante y ha dado un gran paso en su vida privada al casarse con una exjugadora.
La boda se celebró a finales del 2025 y la futbolista ha compartido las emotivas fotografías acompañada de su ahora esposa en un evento realizado en Estados Unidos.
Se trata de la brasileña Marta Vieira da Silva, considerada la mejor jugadora de todos los tiempos y que ha sido galardonada en múltiples ocasiones. Es considerado una leyenda en el fútbol femenil.
Sin embargo, Marta está siendo noticia en los últimos días, ahora en lo extradeportivo al dar un enorme paso en su vida y dar el sí junto a su hermosa pareja, la exjugadora estadounidense Carrie Lawrence.
Ambas se conocieron mientras compartieron en las filas del Orlando Pride en la liga estadounidense. Sin embargo, Carrie Lawrence tuvo que retirarse por varias lesiones en 2024.
Ahora, aprovechando las fiestas de fin de año, la pareja se casó en el estado de Florida, Estados Unidos, en un evento íntimo, pero que posteriormente causó revuelo entre sus seguidores.
Familiares y amigos cercanos de la pareja se hicieron presentes, en el exclusivo Pelican Club, donde asisten varias celebridades. La pareja también decidió mostrar las imágenes de su especial momento.
“El amor es amor: el día de la boda de @martavsilva10 y @carrie__lawrence, rodeadas de sus personas favoritas”, compartieron en redes los organizadores, además de las fotografías de la boda.
Marta usó un traje blanco confeccionado a medida con telas traídas desde Brasil. Así lucía la jugadora brasileña en su boda.
Mientras tanto, la estadounidense Carrie Lawrence apostó a lo tradicional con un hermoso vestido blanco, de corte clásico con un largo velo.
“Cada elemento fue diseñado con amor, sensibilidad e intención, convirtiendo este día en una experiencia única e inolvidable”, agregaron los organizadores.
Marta es una reconocida jugadora de 39 años y ha sido elegida seis veces como la mejor futbolista del mundo.
Además, es considerada una leyenda en la Selección Femenina de Brasil y el premio al mejor gol en el fútbol femenino del año lleva su nombre.
Por su parte, la estadounidense Carrie Lawrence tras su retiro, se convirtió en directora de reclutamiento de talentos en la empresa Young Money.
Ambas se conocieron en 2022 en el Orlando Pride y tras cuatro años de relación decidieron casarse en Estados Unidos.
Desde entonces han compartido su lindo vínculo en las redes sociales a sus seguidores, que con el tiempo las siguen acompañando en su camino.
A diferencia del fútbol masculino, estos temas no son tabú en el fútbol femenino incluso entre sus grandes estrellas.