Canciller destaca gira presidencial por Europa y la agenda de Honduras en Asamblea General de la OEA

Ciudad de Panamá, Panamá

La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, destacó este lunes desde Panamá los resultados positivos de la reciente gira internacional del presidente Nasry Asfura por Alemania y Ucrania. Según la funcionaria, el recorrido fortaleció la presencia de Honduras en escenarios clave, abordando asuntos como la crisis climática, la vulnerabilidad social, las oportunidades de inversión y el impulso a la cooperación global. La funcionaria señaló que la agenda del presidente en Berlín permitió concretar acercamientos estratégicos con empresarios y actores clave de la industria alemana. Agregó que durante la visita se desarrollaron encuentros con alrededor de 39 delegados de diversos sectores económicos, los cuales dejaron resultados favorables y abren la puerta a futuras inversiones y proyectos de desarrollo para Honduras.

En relación con la visita a Ucrania, Agüero indicó que el viaje dejó importantes aprendizajes tanto desde la perspectiva humanitaria como en materia de estrategia internacional. Resaltó que la reunión sostenida entre el presidente Nasry Asfura y su homólogo Volodímir Zelenski permitió fortalecer vínculos bilaterales y sentar bases para proyectos conjuntos, especialmente en áreas de innovación tecnológica orientadas al sector agrícola y al fortalecimiento de la seguridad. Agüero informó que entre los avances más relevantes alcanzados durante la visita figura la activación de canales de trabajo conjunto para desarrollar proyectos vinculados al uso de drones y otras herramientas tecnológicas.

Explicó que estas iniciativas buscan aportar al fortalecimiento del sector agroalimentario, impulsar la transformación del campo hondureño y respaldar estrategias de seguridad. Además, destacó que Honduras y Ucrania coincidieron en promover acciones conjuntas orientadas a reforzar la protección y defensa en el ámbito digital. También señaló, que durante las reuniones se exploraron nuevas áreas de colaboración enfocadas en el suministro de fertilizantes, el intercambio de experiencia técnica en agricultura, la expansión comercial y la atracción de capital extranjero. Estas gestiones están alineadas con la estrategia del presidente Asfura para robustecer la actividad agropecuaria, elevar los niveles de producción y garantizar acceso a recursos clave para sectores como el café, cacao y otros rubros esenciales de la economía nacional. Por otra parte, la titular dio a conocer que el presidente Asfura estableció contacto con Abelardo de la Espriella, recientemente electo como jefe de Estado de Colombia, para expresarle sus felicitaciones tras imponerse en los comicios presidenciales celebrados el domingo en la nación sudamericana. Asimismo, la canciller subrayó que la visita de Honduras a Panamá se enmarca en la celebración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, un acontecimiento clave que marcó el inicio de la cooperación multilateral en América Latina.