Asfura aterriza en Panamá para participar en bicentenario del Congreso Anfictiónico

Ciudad de Panamá, Panamá

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, aterrizó en la tarde de este domingo en Panamá para participar en la celebración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, una reunión convocada por prócer Simón Bolívar en 1826 que sentó las bases del multilateralismo actual.

Asfura llegó a suelo panameño sobre las 17.42 hora local (22.42 GMT) al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, donde fue recibido por un pasillo de honor.

Panamá se convertirá la próxima semana en el epicentro de la diplomacia regional al albergar simultáneamente los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con más de 2.500 participantes y 92 delegaciones.