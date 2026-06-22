Los acuerdos que dejó la visita del presidente Asfura a Ucrania

San Pedro Sula.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, calificó como “altamente positiva y productiva” su visita oficial a Ucrania, donde sostuvo una reunión de trabajo con el presidente Volodímir Zelenski. Asfura anunció acuerdos orientados a "fortalecer las relaciones bilaterales, ampliar la cooperación internacional y promover nuevas oportunidades de desarrollo para Honduras".

El mandatario explicó que la visita se realizó tras una invitación extendida por Zelenski en abril pasado y aseguró que la política exterior hondureña está enfocada en "defender el interés nacional, impulsar el desarrollo del país y fortalecer las relaciones internacionales bajo principios de responsabilidad, equilibrio y respeto al derecho internacional". Durante su estadía, Asfura expresó, en nombre del pueblo hondureño, la "solidaridad de Honduras con Ucrania" ante los "desafíos que enfrenta actualmente". Asimismo, destacó que ambos países avanzaron en una agenda común para profundizar la cooperación en áreas estratégicas. Entre los principales resultados de la visita figura la firma de una declaración conjunta presidencial para ampliar la cooperación bilateral y la creación de una comisión intergubernamental que facilitará el intercambio comercial y la diversificación de mercados. Según el mandatario, estos acuerdos permitirán explorar nuevas oportunidades para las exportaciones hondureñas y fortalecer sectores productivos como el café, cacao y camarón.