Beatriz Valle lamenta: "Nos robaron la Navidad"

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, expresó su preocupación y desconcierto ante la situación que vive Honduras tras las recientes elecciones, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde reflejó el clima de incertidumbre y malestar ciudadano.

“Yo, con toda honestidad, no sé cuál es el fondo de todo esto, qué está pasando”, escribió la parlamentaria, al señalar que incluso entre los actores políticos y sociales persiste la confusión sobre el rumbo que ha tomado el proceso posterior a los comicios.

Valle destacó que, pese a las irregularidades denunciadas en distintos sectores, la ciudadanía cumplió con su deber cívico. “Los ciudadanos cumplimos nuestro deber pacífica y democráticamente”, afirmó en su publicación.