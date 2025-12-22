  1. Inicio
Beatriz Valle lamenta: "Nos robaron la Navidad"

La diputada liberal Beatriz Valle manifestó su preocupación y desconcierto por la situación que atraviesa Honduras tras las recientes elecciones.

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, expresó su preocupación y desconcierto ante la situación que vive Honduras tras las recientes elecciones, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde reflejó el clima de incertidumbre y malestar ciudadano.

“Yo, con toda honestidad, no sé cuál es el fondo de todo esto, qué está pasando”, escribió la parlamentaria, al señalar que incluso entre los actores políticos y sociales persiste la confusión sobre el rumbo que ha tomado el proceso posterior a los comicios.

Valle destacó que, pese a las irregularidades denunciadas en distintos sectores, la ciudadanía cumplió con su deber cívico. “Los ciudadanos cumplimos nuestro deber pacífica y democráticamente”, afirmó en su publicación.

La diputada también cuestionó la falta de claridad y responsabilidad entre las partes involucradas, al señalar que “todo el mundo se echa la culpa y yo ya no sé ni qué pensar”, evidenciando su frustración ante la ausencia de respuestas concretas.

En un tono emotivo, Valle manifestó su tristeza por la situación del país. “Qué tristeza me da mi Honduras, se los digo con el corazón”, expresó, agregando que percibe un panorama poco alentador de cara al futuro. “No sabemos qué nos trae el año nuevo, pero no pinta nada bien”, concluyó.

El mensaje de la diputada ha generado numerosas reacciones en redes sociales, sumándose a las voces que piden transparencia, diálogo y claridad institucional en el proceso poselectoral que atraviesa Honduras.

