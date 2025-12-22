Policía recibe flota de motocicletas para "Navidad Segura" en occidente

SANTA ROSA DE COPÁN

En un paso estratégico para intensificar la vigilancia durante las festividades de fin de año, la Policía Nacional llevó a cabo este 22 de diciembre la recepción y distribución de un nuevo lote de motocicletas destinadas a la Regional Zona 4 en occidente.​ Esta dotación de equipo motorizado forma parte de las acciones contempladas en el plan estratégico "Navidad Segura 2025", cuyo objetivo primordial es elevar la capacidad de respuesta inmediata y la movilidad de los agentes en sectores de difícil acceso o de alto tráfico vehicular.

​Mayor movilidad y presencia policial

​La entrega fue supervisada y dirigida por el Comisionado de Policía Rodolfo Buezo Velásquez, Jefe Regional de la Zona 4. El jefe policial destacó que estas herramientas son fundamentales para ejecutar un modelo de seguridad más dinámico y efectivo en los departamentos del occidente del país.​ "Estamos reafirmando nuestro compromiso institucional. Con este nuevo equipamiento, nuestros funcionarios podrán trabajar de forma más coordinada y preventiva, manteniéndose siempre cercanos a la población para garantizar que estas fiestas transcurran en paz", señaló el Comisionado Buezo Velásquez.​ Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Impacto en la seguridad ciudadana​