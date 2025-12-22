Policía recibe flota de motocicletas para "Navidad Segura" en occidente

En un paso estratégico para intensificar la vigilancia durante las festividades de fin de año, la Policía Nacional llevó a cabo este 22 de diciembre la recepción y distribución de un nuevo lote de motocicletas destinadas a la Regional Zona 4 en occidente.
Esta dotación de equipo motorizado forma parte de las acciones contempladas en el plan estratégico "Navidad Segura 2025", cuyo objetivo primordial es elevar la capacidad de respuesta inmediata y la movilidad de los agentes en sectores de difícil acceso o de alto tráfico vehicular.
Mayor movilidad y presencia policial
La entrega fue supervisada y dirigida por el Comisionado de Policía Rodolfo Buezo Velásquez, Jefe Regional de la Zona 4.
El jefe policial destacó que estas herramientas son fundamentales para ejecutar un modelo de seguridad más dinámico y efectivo en los departamentos del occidente del país.
"Estamos reafirmando nuestro compromiso institucional. Con este nuevo equipamiento, nuestros funcionarios podrán trabajar de forma más coordinada y preventiva, manteniéndose siempre cercanos a la población para garantizar que estas fiestas transcurran en paz", señaló el Comisionado Buezo Velásquez.
Impacto en la seguridad ciudadana
La incorporación de estas motocicletas permitirá optimizar: Patrullajes en cascos urbanos: Mayor agilidad en zonas comerciales y bancarias con alta afluencia de personas. Reacción inmediata: Reducción en los tiempos de llegada ante llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.
Vigilancia en barrios y colonias: Acceso facilitado a zonas donde las unidades de cuatro ruedas tienen movilidad limitada. Con esta acción, la Policía Nacional busca consolidar un ambiente de tranquilidad, asegurando que el despliegue operativo se mantenga con la máxima capacidad logística durante el cierre del año.