Audiencia por el caso de Juan López se reprograma para el 1 de octubre

Tegucigalpa, Honduras

La audiencia preliminar contra Adán Fúnez, Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez, acusados como supuestos autores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López, fue reprogramada para el próximo 1 de octubre.

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción tenía previsto desarrollar la audiencia este sábado 15 de agosto. Sin embargo, una jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional dio lugar a la petición presentada por la fiscal responsable de la investigación, por lo que la diligencia judicial tendrá lugar el jueves 1 de octubre. De acuerdo con información del Poder Judicial, la Fiscalía solicitó más tiempo debido a que necesita profundizar en la extracción de información contenida en los dispositivos asegurados como parte de las investigaciones por el crimen.

Medidas cautelares para los acusados

Los tres imputados enfrentan diferentes medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial por el asesinato de Juan López. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa, Colón, cumple arresto domiciliario, medida que le fue impuesta durante una audiencia de revisión de las medidas cautelares. En el caso de Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, ambos permanecen bajo prisión preventiva, según los datos proporcionados por el órgano jurisdiccional. A los tres se les atribuye de manera presunta la autoría intelectual de los delitos de asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio de Juan López y de los derechos fundamentales de la sociedad y del Estado de Honduras. Kenia Oliva, abogada defensora de la familia de Juan López, manifestó su preocupación por el tiempo transcurrido desde el asesinato y por la existencia de diligencias que aún están pendientes. La profesional del derecho cuestionó que, pese a que el crimen ocurrió en septiembre de 2024, "existen diligencias pendientes, aunque hay un equipo especializado encargado del caso". “Recordemos que hay tres personas imputadas por la autoría intelectual, la investigación tiene que ser muy seria para poder vincular estas personas con los actores materiales; Esperamos que para octubre las investigaciones estén concluidas y no haya más excusa por parte del Ministerio Público”, aseguró la abogada.

El asesinato de Juan López