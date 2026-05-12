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¿Quién fue Juan López, el ambientalista asesinado en Colón?

El asesinato de Juan López ocurrió el 14 de septiembre de 2024 en la ciudad de Tocoa, cuando sujetos armados le dispararon tras salir de la Parroquia San Isidro Labrador

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