Arrestan a empresario estadounidense Murray Paul en Honduras: “Soy inocente y el gobierno me debe”

Tegucigalpa

El empresario estadounidense Murray Paul Farmer, quien ayer martes fue capturado en Honduras, dijo que fue arrestado por un “gobierno que le debe dinero” y que es “inocente”, por servicios prestados a través de varios proyectos de infraestructura ejecutados durante varios años.

”El gobierno ahora arresta a la persona a la que le debe dinero bajo una sentencia judicial firme que se niega a cumplir”, subrayó Farmer, sin precisar detalles sobre el monto que le adeuda el Gobierno de Honduras por trabajos de infraestructura.

Explicó que fue “arrestado en Honduras” tras llegar hoy por vía aérea al país y que es “inocente”. “Soy un hombre inocente y nunca recibí ni un solo dólar de Honduras por 21 proyectos de agua y alcantarillado entregados al pueblo hondureño. “El gobierno ahora arresta a la persona a la que le debe dinero bajo una sentencia judicial firme que se niega a cumplir”, añade el mensaje de Farmer difundido en la red social X.