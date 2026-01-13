Arrecia pugna interna en el Partido Liberal por el control del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.–

Una lucha interna se ha intensificado en el Partido Liberal (PL) por la integración de la nueva junta directiva del Congreso Nacional. El lunes, la dirigencia liberal se reunió en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) para definir a los dos candidatos que competirán por la presidencia del Poder Legislativo. En ese encuentro se acordó que los diputados Marlon Lara, de Cortés, y Yuri Sabas, de Choluteca, serán las cartas del liberalismo para disputar el control del Congreso frente al Partido Nacional (PN). Como parte de la estrategia, se conformó una comisión integrada por los diputados reelectos Marlon Lara, Yuri Sabas, Erika Urtecho y Francis Cabrera; los alcaldes Alexander López, de El Progreso, y Nahún Cálix, de Marcovia; así como los miembros de la junta directiva del CCEPL Allan Ramos y Octavio Pineda. El objetivo de este grupo es realizar los cabildeos necesarios con otras fuerzas políticas para obtener al menos 24 votos adicionales que, sumados a los 41 escaños logrados por el Partido Liberal, permitan alcanzar los 65 votos requeridos para la mayoría simple y la elección del presidente del Congreso Nacional.

Tras finalizar la reunión en la sede del CCEPL, la dirigencia liberal se retiró con el compromiso de respetar los acuerdos alcanzados. Sin embargo, horas después, nuevas tensiones volvieron a evidenciar divisiones internas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El presidente del CCEPL y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, denunció intentos por obstaculizar el proceso acordado. “El día de ayer en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el candidato Salvador Nasralla, su servidor y el Consejo en pleno fumamos la pipa de la paz, pero tal parece que todavía hay hachas de guerra en la mano”, expresó. Según Contreras, estas acciones se atribuyen directamente al ingeniero Salvador Nasralla y a su esposa, Iroshka Elvir, a quienes señaló de boicotear el proceso. Aseguró que fue el propio Nasralla quien leyó una moción en la que se facultaba a una comisión integrada por miembros del CCEPL, alcaldes y diputados electos para entablar una mesa de diálogo —no de negociación— con el Partido Nacional. De acuerdo con Contreras, en la reunión del lunes Nasralla manifestó su interés en que su esposa sea designada como secretaria del Congreso, a cambio de respaldar la candidatura de Yuri Sabas para la presidencia del Legislativo.

Previo a la cita en el CCEPL, la facción liberal proveniente del Partido Salvador de Honduras (PSH) intentó reunir a los diputados recién electos, sin éxito. Varios de ellos evitaron encuentros con Sabas, al manifestar su rechazo a que Iroshka Elvir integre la planilla como secretaria del Congreso Nacional. De los 41 diputados liberales, solo 11 atendieron los llamados de Sabas para iniciar conversaciones, pero estos se negaron a comprometer su apoyo por no aceptar una vinculación con Elvir. “Lo que construimos con las manos en el Consejo Central, lo destruyeron con los pies”, reprochó Contreras, al responsabilizar a Nasralla de reactivar el conflicto interno.

División marcada