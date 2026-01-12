Iroshka Elvir depone su candidatura a la presidencia del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir, anunció este lunes que dejará a un lado sus aspiraciones de convertirse en presidenta del Congreso Nacional, asegurando que su principal objetivo es garantizar la unidad y estabilidad política dentro de su partido.

En una declaración pública, Elvir reveló que el Partido Liberal ya cuenta con posibles candidatos para liderar el Legislativo: “Entre los buenos candidatos que tenemos dentro del Partido Liberal está el señor Yuri Sabas, está el señor Marlon Lara. Su servidora se ha hecho a un lado porque el único interés genuino que tiene Iroshka Elvir de Nasralla es garantizar que haya estabilidad social y política y que el Partido Liberal se una para alcanzar la presidencia del Congreso Nacional”, manifestó.