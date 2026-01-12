  1. Inicio
Iroshka Elvir depone su candidatura a la presidencia del Congreso Nacional

La diputada reveló los nombres que el Partido Liberal impulsa para la presidencia del Congreso Nacional.

La diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir.
Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir, anunció este lunes que dejará a un lado sus aspiraciones de convertirse en presidenta del Congreso Nacional, asegurando que su principal objetivo es garantizar la unidad y estabilidad política dentro de su partido.

En una declaración pública, Elvir reveló que el Partido Liberal ya cuenta con posibles candidatos para liderar el Legislativo: “Entre los buenos candidatos que tenemos dentro del Partido Liberal está el señor Yuri Sabas, está el señor Marlon Lara. Su servidora se ha hecho a un lado porque el único interés genuino que tiene Iroshka Elvir de Nasralla es garantizar que haya estabilidad social y política y que el Partido Liberal se una para alcanzar la presidencia del Congreso Nacional”, manifestó.

Yuri Sabas: “El Partido Liberal es el equilibrio que necesita el Congreso Nacional"

La diputada enfatizó que su decisión busca priorizar la cohesión del partido y fortalecer su posición de cara a las próximas decisiones en el Congreso Nacional.

Con este anuncio, el Partido Liberal busca consolidar una estrategia que permita seleccionar a un líder que represente los intereses del partido y contribuya a la gobernabilidad del poder legislativo.

Elvir destacó que su postura responde al compromiso con la institucionalidad y con el fortalecimiento del partido, dejando claro que su renuncia a la candidatura no implica un distanciamiento de la política, sino un acto orientado al consenso y la unidad interna.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
