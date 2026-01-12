Iroshka Elvir depone su candidatura a la presidencia del Congreso Nacional

La diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir, anunció este lunes que dejará a un lado sus aspiraciones de convertirse en presidenta del Congreso Nacional, asegurando que su principal objetivo es garantizar la unidad y estabilidad política dentro de su partido.
En una declaración pública, Elvir reveló que el Partido Liberal ya cuenta con posibles candidatos para liderar el Legislativo: “Entre los buenos candidatos que tenemos dentro del Partido Liberal está el señor Yuri Sabas, está el señor Marlon Lara. Su servidora se ha hecho a un lado porque el único interés genuino que tiene Iroshka Elvir de Nasralla es garantizar que haya estabilidad social y política y que el Partido Liberal se una para alcanzar la presidencia del Congreso Nacional”, manifestó.
La diputada enfatizó que su decisión busca priorizar la cohesión del partido y fortalecer su posición de cara a las próximas decisiones en el Congreso Nacional.
Con este anuncio, el Partido Liberal busca consolidar una estrategia que permita seleccionar a un líder que represente los intereses del partido y contribuya a la gobernabilidad del poder legislativo.
Elvir destacó que su postura responde al compromiso con la institucionalidad y con el fortalecimiento del partido, dejando claro que su renuncia a la candidatura no implica un distanciamiento de la política, sino un acto orientado al consenso y la unidad interna.