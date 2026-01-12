Hondureños con TPS tienen problemas para renovar licencias de conducir

Tegucigalpa, Honduras.—

Aunque se han registrado avances recientes en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS), miles de hondureños en Estados Unidos siguen enfrentando serias trabas para renovar o gestionar su licencia de conducir, documento esencial para su movilidad y estabilidad laboral. Aunque en algunos lugares se han otorgado extensiones temporales, la mayoría de las agencias estatales y locales sigue negando el trámite debido a la falta de notificaciones oficiales. Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, explicó que la situación es desigual y depende en gran medida de cada ciudad o condado. Según relató, algunos compatriotas han logrado obtener una extensión de la licencia por un período aproximado de dos meses, pero estos casos son excepcionales frente a la realidad que enfrenta la mayoría de los tepesianos.

"Hay algunas ciudades donde me han confirmado que sí les han dado una extensión, pero en la mayoría de los lugares las agencias encargadas están negando el trámite porque dicen que todavía no tienen notificación de las autoridades", señaló Flores, quien detalló que incluso él mismo acudió recientemente a oficinas de vehículos y motores para verificar la situación. El dirigente migrante explicó que el principal obstáculo radica en la falta de lineamientos oficiales que deben ser emitidos a nivel estatal. En estados como Florida, por ejemplo, las agencias locales dependen de instrucciones que deben ser emitidas desde la capital estatal, Tallahassee, para luego ser notificadas a las oficinas que procesan licencias de conducir en cada ciudad. "Las agencias están reguladas y no pueden actuar si no reciben la información oficial. Mientras no exista esa notificación, todo el proceso queda paralizado y los compatriotas están desesperados", advirtió Flores. La falta de licencias de conducir tiene consecuencias directas y graves para la comunidad hondureña. Flores alertó que una de las principales razones por las que muchos migrantes están siendo detenidos, e incluso enviados a centros de detención, es por conducir sin licencia. "Este documento es importantísimo. Sin licencia, los compatriotas no solo se exponen a multas, sino también a detenciones que pueden escalar a procesos migratorios complicados", expresó el presidente de la Fundación 15 de Septiembre.