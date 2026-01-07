Hondureños con TPS en EEUU continúan con permisos de trabajo vigentes

California, Estados Unidos.

Miles de hondureños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) continúan con autorización legal para vivir y trabajar en Estados Unidos, luego de que una jueza federal frenara la cancelación del programa y dejara sin efecto las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida se deriva del fallo emitido el 31 de diciembre de 2025 en el caso National TPS Alliance, mediante el cual un tribunal federal determinó que la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal fue ilegal. Como resultado, los permisos de trabajo (EAD) de los hondureños con TPS se extienden automáticamente por orden judicial, aun cuando el documento físico muestre una fecha de vencimiento anterior.

Permisos de trabajo siguen vigentes

Abogados de la National TPS Alliance confirmaron, a través de una carta legal dirigida a empleadores, que los beneficiarios del TPS mantienen plenamente vigente su autorización de empleo, mientras el proceso judicial continúa. El documento aclara que los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) emitidos bajo la designación de TPS para Honduras, con fechas de vencimiento que van desde 2018 hasta el 5 de julio de 2025, siguen siendo válidos conforme a la orden judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, se recuerda que los empleadores están legalmente obligados a aceptar estos permisos extendidos automáticamente, aun si el EAD aparece vencido, siempre que el documento sea auténtico y corresponda a la persona que lo presenta.

Advertencia a empleadores

La carta también advierte que los empleadores podrían enfrentar responsabilidad legal si rechazan documentación válida, solicitan documentos adicionales o discriminan a trabajadores con base en su estatus migratorio o ciudadanía, tal como lo establece la normativa federal. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ya actualizó su sitio web oficial para reflejar las órdenes del tribunal relacionadas con este caso. No obstante, aún se está a la espera de una notificación oficial sobre otros beneficios asociados al TPS, como la vigencia de permisos de conducir y trámites estatales, lo que mantiene incertidumbre entre los beneficiarios.

Pronunciamiento de defensores migratorios