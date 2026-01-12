Yuri Sabas: “El Partido Liberal es el equilibrio que necesita el Congreso Nacional"

Tegucigalpa, Honduras

“El Partido Liberal hoy está graníticamente unido por un anhelo del pueblo hondureño”, expresó Sabas, al señalar que la bancada liberal apuesta por un Congreso que promueva la tranquilidad y el diálogo, y no uno marcado por confrontaciones y hechos violentos.

El diputado del Partido Liberal por el departamento de Choluteca, Yuri Sabas , afirmó este lunes que el Partido Liberal está enviando un mensaje claro de unidad y responsabilidad política, al posicionarse como el eje de equilibrio para garantizar estabilidad, paz y certidumbre en el Congreso Nacional.

El congresista manifestó que Honduras no necesita un Legislativo que “se inaugure a patadas y a golpes”, sino uno que genere confianza en la ciudadanía y contribuya a la gobernabilidad del país. En ese sentido, sostuvo que el Partido Liberal representa actualmente “el equilibrio de la nación” y será el actor político que impulse la paz dentro del hemiciclo legislativo.

Sabas enfatizó que ninguna fuerza política cuenta con los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada sin consensos, por lo que consideró indispensable el diálogo entre los partidos.

“Los cachurecos tienen 49 votos, los liberales 41. Nadie llega a 65 sin dialogar”, subrayó.

Asimismo, recordó que en las elecciones pasadas el pueblo hondureño no otorgó una mayoría absoluta a ningún partido, enviando un mensaje claro a la clase política: construir acuerdos por el bien del país. “El mandato del pueblo fue dialogar y construir por Honduras”, indicó.

No obstante, aclaró que el Partido Liberal no respaldará iniciativas que atenten contra la democracia y la paz del país, y que solo acompañará propuestas orientadas al fortalecimiento institucional y al desarrollo nacional.

El diputado también destacó el trabajo de la comisión política del partido y resaltó la participación de una nueva generación de diputados jóvenes, a quienes calificó como talentosos y comprometidos con la transformación de Honduras.

Finalmente, Sabas aseguró que la actual campaña política marcará un antes y un después en el país.

“Esta campaña va a generar una revolución y vamos a transformar nuestra nación”, concluyó.