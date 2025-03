TEGUCIGALPA

La candidata a la Presidencia por el Partido Libertad y Refundación (Libre) “no puede tener dos sombreros en el tema electoral. No puede ir de candidata y administrar la gente que va a llevar la logística”. Ese es el criterio de Yuri Cristian Sabas, aspirante a la reelección como diputado por el Partido Liberal por el departamento de Choluteca.

“Ellos mismos (los de Libre) han permitido esta especulación. Si la candidata de Libre no fuera ministra de Defensa, nadie estaría diciendo nada”, recalcó Sabas.

Al consultarle sobre la denuncia en el Ministerio Público en contra de Salvador Nasralla por injurias y calumnias por parte de los ministros Carla Paredes, de Salud, y Octavio Pineda, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dijo: “Eso se llama miedo.

El hombre les metió miedo el domingo cuando vieron el voto masivo de la gente a favor del ingeniero Salvador Nasralla, les generó reacciones, y la primera reacción que demuestra el ser humano es el temor, y eso lo lleva a hacer cosas sin pensar”, destacó.

Por su parte, Maribel Espinoza, exprecandidata a la Presidencia del Partido Liberal, dijo que el despido del coordinador del proyecto de transporte del CNE “no quita responsabilidad a las Fuerzas Armadas del atraso en la entrega de material electoral, porque de conformidad a la Constitución de la República tienen un mandato de transportar, custodiar y vigilar el material electoral”.

“La pregunta es por qué no lo hizo las Fuerzas Armadas? Y si se lo impidieron por qué no presentó la denuncia en el Ministerio Público? Estoy esperando qué es lo que va a hacer el fiscal. Este es el momento del fiscal. Vamos a ver si tenemos o no tenemos fiscal”, destacó Espinoza.