Ana Paola Hall pone a disposición su cargo en el CNE

Tegucigalpa, Honduras.

La decisión fue comunicada a través de su cuenta de X y después de un oficio oficial dirigido a sus colegas Cossette López y Marlon Ochoa . En ambos espacios, Hall advirtió que no está dispuesta a participar en sesiones que, a su criterio, no cumplen con los requisitos legales establecidos por la Ley Electoral.

“Las decisiones que muchos consideran que son la solución a esta crisis, pasan por actos viciados de ilegalidad que no puedo cometer”, escribió en su mensaje público. “Vulnerar el quórum que la ley electoral establece no solo puede implicar consecuencias penales, sino que no resuelve absolutamente nada”, agregó.

Según Hall, la ley exige que las sesiones del pleno se integren por tres consejeros, de los cuales al menos dos deben ser propietarios. Aunque sectores políticos y algunos expertos han respaldado la posibilidad de sesionar solo con dos miembros propietarios ante la ausencia prolongada de Ochoa, Hall sostiene que esa interpretación no tiene sustento legal.

En el oficio fechado el 16 de julio, también advierte que incluso si el presidente del CNE no convoca a sesión, existe un mecanismo excepcional que aún exige la participación de la mayoría de los consejeros, lo que no puede interpretarse como válidamente cumplido con solo dos personas.

“La ley no establece ninguna excepción al quórum de tres consejeros”, señala en su análisis legal. También afirma que el presidente debe estar presente en las sesiones, salvo en los casos puntuales que contempla la legislación.

La situación interna del CNE ha venido deteriorándose desde principios de julio, cuando el consejero Marlon Ochoa se ausentó del pleno junto con dos suplentes, bloqueando así las decisiones clave del órgano electoral, entre ellas la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En su mensaje de renuncia, Hall hizo una reflexión emocional sobre el momento que atraviesa la institución y el país: “Ese CNE que era fuerte en 2021, hoy día a día pierde la batalla por ganar confianza y credibilidad”, escribió.

Aseguró que su objetivo al buscar la reelección como consejera era superar el éxito del proceso anterior, pero que no está dispuesta a cruzar la línea de la legalidad.

“Estoy segura de que tomar el ‘camino fácil’ del quebranto a la ley solo nos lleva a un escenario donde no habría proceso electoral o, de haberlo, implicaría la confrontación de nuestro pueblo”, afirmó. “No podría ver a los ojos a mis hijos sabiendo que hay sangre en mis manos. Elijo vivir con la frente en alto y la conciencia en paz”, agregó.