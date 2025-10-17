Alerta verde para municipios aledaños al río Ulúa

San Pedro Sula.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió la alerta roja para el Distrito Central, los municipios de Choluteca y Marcovia y Alianza (Valle) debido a la crecida de los ríos Choluteca y Goascorán. Copeco amplió la alerta verde para los municipios y sectores aledaños al río Ulúa, entre ellos Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; Santa Rita, El Negrito y El Progreso, en Yoro, hasta el Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida, por las fuertes lluvias en el noroccidente.

En ese sentido, también se amplía la alerta amarilla para los departamentos de Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso, el resto de Francisco Morazán, el resto de Choluteca y el resto de Valle.

Asimismo, se mantiene la alerta verde para los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Olancho.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), continúa una vaguada en altura que, con la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe, producirá lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche sobre las regiones suroccidental, sur, central y suroriental. En el resto del país se esperan precipitaciones débiles y aisladas.

Balance mortal

Al menos 15 personas han muerto a causa de las lluvias que azotan a Honduras desde finales de septiembre y la presidenta del país, Xiomara Castro, convocó este viernes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) para abordar la emergencia nacional. La reunión, programada a las 10:00 hora local en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, tiene como objetivo "continuar y prevenir acciones inmediatas de emergencia, salvamento, protección a la población y sus bienes", señaló la mandataria hondureña en redes sociales.