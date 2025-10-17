El litoral atlántico en alerta por ingreso de lluvias

Personal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) regional La Ceiba sostuvieron una importante reunión la mañana de este viernes con el fin de mantenerse atentos ante el posible ingreso de un frente frío que podría afectar el litoral atlántico de nuestro país.
Mario Rodríguez gerente regional de Copeco, giró instrucciones a cada miembro del personal para estar aprestos y listos para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia que pudiera derivarse del cambio en las condiciones climáticas.
"Las lluvias torrenciales en Tegucigalpa, en otros departamentos y municipios han provocado inundaciones, derrumbes y me reportan la trágica muerte de una joven de 23 años en un barrio de la capital hondureña", lamentó la mandataria hondureña.
Las precipitaciones de las últimas horas han causado graves afectaciones en la capital, con viviendas anegadas, deslizamientos de tierra y calles intransitables, así como daños en varios municipios del interior del país.
Según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, el balance de las víctimas asciende a quince personas fallecidas, de ellas trece murieron por sumersión, una por el colapso de su vivienda y otra a causa de la caída de un árbol. Hay cerca de 29.000 personas afectadas.
En cuanto a la infraestructura, el informe detalla que hay 2.033 viviendas dañadas y 76 destruidas totalmente, y 91 comunidades permanecen incomunicadas debido a la crecida de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y daños en la red vial.