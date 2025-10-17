El litoral atlántico en alerta por ingreso de lluvias

La Ceiba, Atlántida

Personal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) regional La Ceiba sostuvieron una importante reunión la mañana de este viernes con el fin de mantenerse atentos ante el posible ingreso de un frente frío que podría afectar el litoral atlántico de nuestro país. Mario Rodríguez gerente regional de Copeco, giró instrucciones a cada miembro del personal para estar aprestos y listos para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia que pudiera derivarse del cambio en las condiciones climáticas.

