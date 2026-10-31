¡Listos para sus prácticas en Alemania! Estudiantes del Técnico Alemán son recibidos con honores

Münster, Alemania.- Con una bienvenida especial fueron recibidos en la ciudad de Münster los estudiantes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) que realizarán sus prácticas profesionales en Alemania, como parte de una experiencia de formación e intercambio académico. Los 10 jóvenes llegaron junto a maestros el viernes a las 2:00 de la tarde a la estación de tren de Münster, donde fueron recibidos por representantes de las organizaciones que acompañan esta iniciativa. La bienvenida fue organizada por Irene Janssen, cónsul honoraria de Honduras y presidenta del Deutsch-Honduranisches Forum e.V. (Foro Hondureño-Alemán), junto con representantes de la Cámara de Industria y Comercio (IHK).

Después de su llegada, los estudiantes fueron trasladados desde la estación ferroviaria hasta el alojamiento donde permanecerán durante su estadía. En el lugar recibieron indicaciones sobre su hospedaje y algunos detalles relacionados con su estancia en el país europeo.

La jornada concluyó con una cena de bienvenida, un espacio para compartir y darles la primera orientación a los jóvenes hondureños antes de comenzar sus actividades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como parte del programa, este domingo tendrán una agenda especial de bienvenida organizada por el Foro Hondureño-Alemán, con actividades destinadas a facilitar su integración y acercamiento a la comunidad que los acompañará durante esta experiencia. Asimismo, el lunes está previsto un nuevo recibimiento dirigido a los estudiantes, quienes posteriormente visitarán el centro educativo donde desarrollarán parte de sus actividades formativas.

¿Quiénes son los estudiantes?