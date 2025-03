Advierten que "hay intención de políticos de meterse en las Fuerzas Armadas"

Tegucigalpa, Honduras

Dijo que es importante que "nada obstruya el proceso de conteo que esté haciendo el Consejo Nacional Electoral y que tenemos el 8 de abril una declaratoria. Cuando tengamos eso, el país sigue en marcha".

Isaías Barahona es del criterio que “hay que encontrar cuáles fueron los problemas que ocurrieron durante el proceso el 9 de marzo y si hay responsabilidad de cualquier naturaleza, hay que deducirlas a quien corresponde, pero ese trabajo le tocará a los entes que están a cargo de las investigaciones. Los ciudadanos lo que debemos hacer es exigir y esperar que las instituciones del Estado resuelvan de conformidad a su ley”.

Consultado sobre si aún es posible retornar a la normalidad y recuperar la confianza del pueblo hondureño, este manifestó: “El pueblo hondureño mantiene su confianza en las Fuerzas Armadas. La ciudadanía espera que el proceso programado para el próximo 30 de noviembre sea ejecutado de manera adecuada, y estamos convencidos de que así será. Sin embargo, es evidente la molestia entre la población debido a las fallas registradas. No queremos que estas fallas se repitan”.

“Así que la institución está observando, sabe lo que está pasando en la mente y en el corazón del pueblo hondureño y seguramente van a hacer los correctivos que correspondan”, destacó.

Sin embargo, considera que “eso no impide que las investigaciones sigan y si hay responsabilidad también van a ser deducidas porque la misma institución, estoy seguro, desea que la responsabilidad sea deducida, porque es la única forma de limpiar la imagen de las instituciones”.

Cuando se le preguntó si la institución castrense se ha politizado, fue contundente al responder: “Una institución no se politiza por sí sola; se politiza por la influencia de otros, y aquí hay muchos responsables. Estoy convencido de que hay intenciones por parte de algunos políticos de involucrarse en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no puedo asegurar que exista la intención de los militares de permitir esa injerencia. Al menos en mi tiempo, esa intención no existía; no queríamos a los políticos dentro de la institución”.

“Es un trabajo del comandante, de la Junta de Comandantes, de los oficiales, desde el más nuevo al más antiguo. Asegurarse primero que él no es politizable y se asegure que en su área de mando no se producen actos de politización. Eso es permanente y no ocurre solo en Honduras, en todas partes del mundo las instituciones militares son apolíticas y siempre los políticos quieren meterse", destacó.

Sin embargo, señalo´que se deben hacer procesos de limpieza permanente porque si alguien empezó a inclinarse a la política, se le abre una puerta grande y se le dice váyase a la política. "No es prohibido, pero no lo puede hacer dentro de la institución”, agregó.