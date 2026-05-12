Administración anterior dejó L 3,000 millones en deudas en Seguridad

El actual ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, reveló este día el nivel de endeudamiento con el que recibió ese despacho de Estado, al señalar que la administración de la expresidenta Xiomara Castro dejó una herencia marcada por deudas.
Con motivo de los 100 días de gestión al frente de la Secretaría de Seguridad, el comisionado general en condición de retiro, Gerzon Velásquez, compartió los logros obtenidos en materia operativa; pero no dejó de expresar la situación financiera que heredó de la gestión de su colega, el comisionado general, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez.
"Hemos recibido una Secretaría de Seguridad desordenada, con deudas, con obras detenidas y con servicios esenciales debilitados. No obstante, estamos poniendo orden y avanzamos con resultados concretos; por supuesto que hay grandes desafíos, es decir, no todo está perfecto, pero estamos organizándonos", declaró.
Velásquez confirmó que "recibimos deudas por cerca de los tres mil millones de lempiras, especialmente por salarios no honrados a cuatro promociones (de oficiales y agentes) que ingresaron el año pasado y que se graduaron, dos de ellas el año pasado y dos este año (2026)".
Dentro de esos tres mil millones de lempiras también se incluyen montos pendientes por el arrendamiento de vehículos durante seis meses, así como cuotas patronales que la Secretaría de Seguridad debió transferir a distintos sistemas de previsión, entre ellos el Instituto de Previsión Militar (IPM), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), entre otros.
Los compromisos económicos que quedaron pendientes también tienen que ver con el consumo de combustibles que utilizaron los carros y patrullas utilizados por la Policía Nacional (PN), durante el cuatrienio recién pasado, y otros servicios generales.
Tecnologías inoperantes por falta de pago
El funcionario recalcó que "todo esto suma cerca de tres mil millones de lempiras. No obstante, en este momento quiero informarle a la población, que hemos pagado más del 50% de esas deudas y estamos por lo menos al día con los requerimientos que se tenían de la administración anterior".
Entre esa situación, que según el actual ministro, encontraron en la Secretaría de Seguridad, está, que las tecnologías y sistemas que utiliza la Policía Nacional para operar eficientemente, no estaban operando por falta de pago en el soporte técnico y muchas de ellas no estaban funcionando a plenitud.
Para cerrar, el oficial expresó: "No se trata de presentar estos datos solo para justificar los resultados, sino, que creo que es un deber nuestro, como ciudadanos, de que la sociedad hondureña conozca la realidad de la institución y de alguna forma, los lastres que nos dejó la administración anterior".
En el Presupuesto General de la República recién aprobado por el Congreso Nacional (CN), la Secretaría de Seguridad recibió mil trescientos millones de lempiras más, que los recibidos en el ejercicio fiscal del año 2025.