El “Primi”, Chirinos y Bengtson se integran al proyecto político de Nasralla

Tegucigalpa, Honduras

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, oficializó una nueva ronda de incorporaciones a su proyecto político enmarcado en el denominado Pacto por Honduras, una plataforma que —según afirmó— busca unir a diversos sectores para impulsar transformaciones de fondo en el país. Las adhesiones incluyen figuras del ámbito productivo, político, social y deportivo. Entre ellas sobresalen Fredy Torres, representante del sector arrocero; José Antonio Reyes, del Partido Orden; Mirna Espinal, de la Confederación de Mujer Productiva; y Mario “Chano” Rivera, candidato presidencial de la Democracia Cristiana, quien acudió en representación de Deysi de Fajardo, presidenta de ese instituto político.

También se sumaron Santos Caballero, coordinador del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras; María de Cruz García Cruz, pastora; Darwin Calix, dirigente campesino; Elías Villalta, representante del sector aceitero; y Osman Reyes, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras. A este bloque se incorporaron, además, Martha Lorena Casco, de la Alianza por la Familia; Ramón Enrique "Primitivo" Maradiaga, exdirector técnico de la Selección Nacional; y los futbolistas del Olimpia Michaell Chirinos y Jerry Bengtson. Entre las nuevas incorporaciones al movimiento destacan Antonio García, exvicecanciller; María Luisa Borjas, excomisionada de la Policía; y Áfrico Madrid, exministro nacionalista, quienes manifestaron su respaldo a la propuesta política de Nasralla. "A medida que avanza este proceso electoral, algo poderoso está ocurriendo: hondureños de distintas historias, profesiones y colores políticos están coincidiendo en una misma dirección, decididos a levantar un país más ordenado, más justo y con oportunidades reales para su gente", indicó el aspirante presidencial.