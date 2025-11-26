Candidatos liberales impulsan jornadas de oración durante el silencio electoral

Santa Rosa de Copán, Honduras

A cuatro días de los comicios electorales que definirán el rumbo de la nación, los candidatos del Partido Liberal —incluyendo aspirantes a la alcaldía y a diputaciones— adoptaron una postura inusual tras el inicio del silencio electoral. Decidieron concentrar sus esfuerzos en jornadas de oración por el proceso democrático. Basados en la convicción bíblica de que “Dios es el que quita y pone reyes”, los políticos iniciaron actividades de súplica en distintas iglesias de Santa Rosa de Copán. Las ceremonias se llevaron a cabo tanto en templos evangélicos como católicos.

Una de las actividades más significativas ocurrió en la congregación CEFAM, donde Andrés Chávez y Fideleia Chávez, pastores de la iglesia, presenciaron la iniciativa. Los candidatos liberales exhortaron a sus colegas de otras fuerzas políticas a sumarse a la oración durante el silencio electoral. "No pedimos el voto, pero sí que nos acompañen a orar", afirmaron. El mensaje principal que han transmitido es: "Doblando rodillas y clamando a Dios, podemos tener un proceso democrático en paz y en favor de la ciudadanía hondureña". La acción, aseguraron, busca convertirse en un ejemplo para la clase política nacional. Según constató Diario La Prensa, las jornadas de oración se desarrollaron en iglesias católicas y evangélicas. Aunque algunas congregaciones mostraron una recepción más reservada, la mayoría acogió con agrado las peticiones y oraciones de los participantes.